Nach Lassaner „Bunker“-Party: Nachspiel für die Pächter?

Lassan

Der jüngste Polizeieinsatz am sogenannten „Bunker“ an den Lassaner Anlagen hat für die Pächter des laubenähnlichen Gebäudes möglicherweise ein Nachspiel. Wie Lassans Bürgermeister Fred Gransow (CDU) mitteilt, sei in der Nacht zum 16. Januar während der von der Polizei aufgelösten Veranstaltung eine illegale hauseigene Feuerungsanlage in Betrieb gewesen. „Vom Bezirksschornsteinfeger wurde der Betrieb des Kamins jedoch untersagt, da dieser technisch nicht den geltenden Anforderungen entspricht“, so der Bürgermeister.

Laut Gransow befindet sich der „Bunker“ auf städtischem Grund und Boden. Deshalb und da die Stadt Kenntnis von der unerlaubten Nutzung des Ofens habe, „bin ich als Bürgermeister dafür verantwortlich, wenn dort etwas passiert und es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommt“. Aus diesem Grund sei von kommunaler Seite vorgesehen, sich mit den beiden Pächtern ins Benehmen zu setzen und auf eine Einhaltung geltender Bestimmungen zu dringen.

Die Polizei hatte in der bewussten Nacht eine private Party mit 48 Teilnehmern im „Bunker“ beendet. Gegen 23.20 Uhr war bei den Beamten ein entsprechender Hinweis eingegangen, woraufhin die Einsatzkräfte laute Musik und mehrere feiernde Menschen auf dem betreffenden Gelände feststellten.

Kurz nach Mitternacht wurden außerdem lautstarke „Sieg Heil“-Rufe wahrgenommen. Darüber hinaus berichtete die Polizei später von Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung. Die knapp 20 eingesetzten Ordnungshüter beendeten die Veranstaltung, ermittelten Personalien und sprachen Platzverweise aus.

Bürgermeister: „Nicht der erste Polizeieinsatz dort.“

Laut Bürgermeister Gransow war dies nicht der erste Polizeieinsatz dort. Bereits in der Nacht zum 26. Juli 2020 kam es in Lassan zu einer Auseinandersetzung um zu laut gespielte Musik. Auch damals berichtete die Polizei, dass mehrmals die rechtsradikale Parole „Sieg Heil“ gefallen sei.

Besucher des in der Nähe der Anlagen gelegenen Lassaner Campingplatzes fühlten sich durch laute Musik aus der Laube gestört. Als sie die sechs Ruhestörer baten, leiser zu sein, hätten sich diese mit Holzlatten in der Hand in Richtung Campingplatz begeben und dabei mehrmals „Sieg Heil“ skandiert. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es aber nicht gekommen.

Ebenso wie damals, sei auch diesmal wieder die Polizei-Sondereinheit MAEX (Mobile Aufklärung Extremismus) zu Rate gezogen worden, schildert Fred Gransow. Zudem habe er den jüngsten Polizeieinsatz in der Lassaner Hauptausschusssitzung am vergangenen Donnerstag thematisiert, um sich „Rückendeckung“ zu holen, was die beabsichtigten Gespräche mit den Grundstückspächtern anbetrifft.

Im Kreise der Stadtvertreter ist der „Bunker“ ein wohlbekanntes Thema. „Es soll diesmal eine Geburtstagsfeier gewesen sein, zu der sich die jungen Leute in der kleinen Laube versammelt haben“, kommentiert Rudi Menge (Fraktion Freie Wähler/AfD) die jüngste Fete. Den Polizeieinsatz hält Menge für unangemessen: „Ich weiß nicht, ob die ganze Polizeiaktion nicht von vornherein überzogen war.“ Menges Fraktionskollege Stefan Nowack meint mit Blick auf die Corona-Bestimmungen, dass „es schwierig ist, der Jugend zwei Jahre lang die Freude am Leben zu nehmen. Irgendwann bricht das mal raus.“

Letztes Überbleibsel einer Gartenkolonie

Wie zu erfahren war, stellt die kleine Laube das letzte Überbleibsel einer einstigen lockeren Gartenkolonie am Rande der städtischen Anlagen dar. Nachdem die Hütte um das Jahr 2007 zum Teil abgebrannt war, sammelten unter anderem die Pächter in der Stadt Spenden, um deren Wiederaufbau als Anlaufpunkt für Jugendliche zu finanzieren. Einen Jugendklub gibt es in Lassan schon seit vielen Jahren nicht mehr. Als entsprechend qualifizierte Betreuer nicht mehr von übergeordneter Stelle bezahlt wurden, wurde der Klubbetrieb seitens der Stadt eingestellt.

Die Meinungen darüber, ob der „Bunker“ als Anlaufpunkt für junge Leute behördlicherseits aufgelöst werden soll, gehen in Lassan auseinander. Während einige ein solches Vorgehen befürworten, wenden andere warnend ein, dass damit kein Problem gelöst, sondern bestenfalls verlagert würde.

Von Tom Schröter