Am Freitag und Sonnabend reisen die erkrankten Sportler aus der Zinnowitzer Sportschule wieder in ihre Heimat nach Sachsen und Thüringen ab. In der Nacht zu Donnerstag infizierten sich 62 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem Magen-Darm-Infekt in der Herberge.

Die Ursache ist noch unklar. Ob es sich um eine Lebensmittelvergiftung oder einen Noro-Virus handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mitarbeiter des Landkreises Vorpommern-Greifswald nahmen noch in der Nacht Proben von oral- und rektal ausgeschiedenen Materialien Proben mit. Sie nehmen auch das Essen und das Trinkwasser unter die Lupe.

Mehr als 60 Menschen haben sich an einer Sportschule in Zinnowitz mit einem Magen-Darm-Infekt angesteckt. Sie wurden von Notärzten behandelt.

Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim mitteilt, kamen noch fünf weitere Erkrankungen nach dem Großeinsatz in der Nacht hinzu. Somit steigt die Anzahl der Erkrankten auf 67.

Froitzheim lobte das disziplinierte und transparente Vorgehen der Einrichtungsleitung und der betroffenen Sportler, so dass die Versorgung durch Sanitäter reibungslos vonstatten gegangen sei. Die Heimreise treten die Sportler in separaten Autos an. „Es wird versucht die gesunden von den kranken Sportlern zu trennen, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden.“

