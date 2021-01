Nach Pilzbefall am Holz: Eröffnungstermin für Koserower Seebrücke steht 

Koserow

Die im Bau befindliche, neue Seebrücke des Bernsteinbades soll nun allerspätestens zum für Anfang Juli 2021 geplanten Seebrückenfest fertig und mit einer großen Party eingeweiht werden. Darauf dürfen sich Einheimische wie Touristen, die man in der Inselmitte möglichst bald wieder begrüßen möchte, freuen. Nach der jüngsten Bauberatung am Mittwochvormittag sagte Bürgermeister René König (parteilos) auf Anfrage, dass die Arbeiten am attraktiven Brückenbauwerk jetzt Tempo aufnehmen. Er hoffe, dass es keinen strengen Wintereinbruch gebe, der das Vorankommen erschweren könnte. Die bauausführende deutsch-holländische Firma Heuwelmann habe aktuell einen überarbeiteten Bauzeitenplan vorgelegt, der die Fertigstellung für Mitte/Ende Mai Mai vorsieht.

König gibt sich jedoch, auch aus Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit, eher zurückhaltend. Allerdings sei in Aussicht, dass bereits zum Osterfest erstmals die Vineta-Glocken vom Brückenkopf ertönen könnten. Der dafür nötige Turm und die Guss-Glocken sollen bereits in der 6. Kalenderwoche von einer alteingesessenen Fachfirma installiert werden.

Momentan sind die Monteure an der Brücke damit befasst, Geländerteile zu demontieren, um sie nach einer neuerlichen Verzinkung wieder einzubauen. Außerdem werden von einem Pilz befallene Hölzer gegen solche aus gesundem Kernholz ausgetauscht. Bei der Überprüfung von im örtlichen Bauhof zwischengelagerten Hölzern habe sich ergeben, dass 20 Prozent davon befallen waren und deshalb durch den Lieferanten erneuert werden müsse. Der Gemeine Spaltblättling hatte an dem Holz genagt. Dieses Verfahren, so König, gehe jedoch aktuell problemlos vonstatten.

Das kostenintensive Brückenbauprojekt (7,2 Millionen Euro) wird mit fünf Millionen Euro vom Land gefördert. Den Rest bringen Gemeinde beziehungsweise der Eigenbetrieb Kurverwaltung auf.

Von Steffen Adler