Ahlbeck

Die Attacke auf den CDU-Fraktionschef des Heringsdorfer Gemeinderates sorgt in den Kaiserbädern weiter für Entsetzen. Dem Ahlbecker Bernd Herrgott wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine tote Ratte mit einem Drohbrief an die Windschutzscheibe seines Pkw befestigt. Der Wagen stand am Hotel des Kommunalpolitikers in der Schulzenstraße. Das Drohschreiben bezog sich auf die geplante Wahl des Heringsdorfer Kurdirektors Thomas Heilmann zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister.

„Was läuft hier bloß in dieser Gemeinde?“, fragt sich Jürgen Kraft aus Ahlbeck. „Es ist schon schlimm genug, dass bestimmte Auseinandersetzungen um Befindlichkeiten ein Vorankommen der Gemeinde behindern. Aber es ist das Allerletzte, wenn demokratisch gewählte Gemeindevertreter persönlich angegriffen und unter Druck gesetzt werden. Ein weiterer ständiger Streit um aus meiner Sicht banale Stellvertreterprobleme lähmt die Arbeit in der Gemeinde“, so Kraft.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) hatte bereits am Freitag die Tat verurteilt. „Ich bin schockiert und fassungslos. Hass, Bedrohungen, Straftaten und Einschüchterung dürfen in Heringsdorf keinen Platz haben.“ Hier gehe es lediglich um die Frage der Stellvertretung der Stellvertretung eines Bürgermeisters.

Sie hält die Wahl Heilmanns für rechtswidrig und widersprach zweimal den Beschlüssen der Gemeindevertreter. Daraufhin hatte der Gemeinderat Klage eingereicht. Ende März ist der Termin am Verwaltungsgericht Greifswald. Die Verwaltungschefin argumentiert damit, dass die Funktion beziehungsweise Tätigkeit von Heilmann nicht den Erfordernissen eines zweiten Stellvertreters entspricht. Der Stellvertreter müsse eine Spitzenkraft innerhalb der Verwaltung sein. Die Bürgermeisterin stützt sich auch auf rechtliche Bewertungen des Innenministeriums und der Kommunalaufsicht. Erster stellvertretender Bürgermeister ist Bauamtsleiter Andreas Hartwig.

„Bernd, wir stehen zu dir“

Bernd Herrgott hat am Wochenende große Resonanz von politischen Mitstreitern erfahren, wie er auf Nachfrage berichtet. „Da war ich sehr überrascht. Ich habe zahlreiche Anrufe und Nachrichten bekommen. Und das von politischen Mitstreitern und Kollegen aus anderen Fraktionen. Da hieß es, Bernd, wir stehen zu dir“, so Herrgott. In dem Schreiben wird ihm gedroht, dass es für ihn teuer wird, wenn Heilmann stellvertretender Bürgermeister wird.

Bernd Herrgott bekam einen Drohbrief mit einer toten Ratte. Quelle: Stefan Sauer

Entsetzen über den Vorfall gibt es auch auf Landesebene. „Tote Ratten und anonyme persönliche Bedrohungen dürfen in einer Demokratie nie das Mittel der Auseinandersetzung sein. Die Mitglieder der Insel-SPD sind zutiefst entsetzt und erklären sich solidarisch mit dem Vorsitzenden der CDU im Heringsdorfer Gemeindeparlament“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Insel-SPD, Falko Beitz. „Demokratie heißt, fair um die Sache zu streiten und um Kompromisse zu ringen. Gewalt, Hetze und Bedrohungen haben dabei keinen Platz“, so Beitz.

Der Staatsschutz, der die Ermittlungen übernommen hat, geht inzwischen von einer politisch motivierten Tat aus, wie Polizeisprecherin Nicole Buchfink informiert. „Der Brief wurde inzwischen beim LKA kriminaltechnisch untersucht. In dieser Woche werden Zeugen vernommen.“

„Heringsdorfer Intriganten-Haifisch-Teich“

„Ein banaler Streit um einen Stellvertreterposten, der auf Kosten der Bürger (Kosten des Gerichtsverfahrens) ausgetragen wird“, schreibt Sven Brümmel (Kaiserbäderbündnis) bei Facebook.

Ortschronist Fritz Spalink wird in dem sozialen Netzwerk noch deutlicher: „So können nur Quer(ulanten)denker auf demokratische Beschlüsse reagieren. So wird man Thomas Heilmann nicht los. Aber im Heringsdorfer Intriganten-Haifisch-Teich ist es ja kein Wunder, wenn jemand ‚seine‘ Bürgermeisterin auf diese Weise unterstützen will. Bernd Herrgott, wir haben vier Jahre in der Gemeindevertretung nebeneinander gesessen. Deshalb an Dich der abgeleitete Nietzsche-Spruch ‚Sowas wirft Dich nicht um – das macht Dich stärker‘. Wenn es denn wie unsere Bürgermeisterin erklärt, nur um den Stellvertreter des Stellvertreters geht, verstehe ich überhaupt nicht, wieso sie dann die Mehrheitsentscheidungen des Gemeinderates mehrfach negiert, damit ein Verwaltungsgerichtsverfahren provoziert, und eine verirrte Seele zum Rattenfänger macht.“

Und George Tenner, Insel-Liebhaber und Autor mehrerer Romane, findet: „Mafiöse Methoden in den Kaiserbädern. Ich dachte immer, dass es nur ein Zeichen der Mafia ist, tote Ratten zu verschenken. Offensichtlich muss ich diesen Irrtum revidieren.“ Vom Vorsitzenden der Kaiserbad-CDU, Joachim Saupe, heißt es: „Wir sind eine starke Gemeinde und halten zusammen. Für Hass, Hetze und Spaltung ist hier kein Platz!“

Von Henrik Nitzsche