Nach Stunden bangen Wartens: Darum gab es am Ende ein Happy End für Hündin Boika 

Karbow

Dramatische Stunden für die Besitzer von ,,Boika'' und die zahlreichen Einsatzkräfte von Feuerwehr und der Tierrettung: Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr waren Juliane und Dana mit ihrer russisch-europäischen Laika-Hündin im Karbower Wald bei Rappenhagen unterwegs.

Plötzlich näherte sich die 13 Jahre alte Hündin in einem umzäunten Bereich einem Dachsbau und zack – war sie verschwunden. Umgehend versuchten die beiden Frauen aus eigener Kraft, ihre Hündin zu befreien. Doch trotz aller Mühe war die Lage aussichtslos. Der Hund saß mehrere Meter tief im Dachsbau fest, nichts ging mehr.

Zwei Suchhunde sogar im Einsatz

Die beiden Frauen baten in ihrer aussichtslosen Lage die Rettungsleitstelle Greifswald um Hilfe, diese verständigte dann die Haus- & Wildtierrettung Greifswald. Wie Klaus Kraft vor Ort berichtete, war bereits die Anfahrt zur Einsatzstelle äußerst schwierig, eine unwegsame Strecke mit tiefen Schlammlöchern musste zuvor passiert werden, der Rest war dann nur noch fußläufig zu erreichen.

Mit im Gepäck hatte Kraft seine beiden Suchhunde Cody und Balu. „Das ist sehr wichtig gewesen, da der Bau mit vier verschiedenen Eingängen sehr groß war und somit niemand genau wusste, wo der verschwundene Hund steckte“, erklärte er noch während der Rettung. Diese beiden extra ausgebildeten Hunde kennen bereits solche Situationen, brechen aber selbständig ab, wenn die eigene Gefahr zu groß wird. „Dies war hier leider der Fall“, so Kraft.

Zehn Feuerwehrleute rücken an

Aus diesem Grund wurde die Freiwillige Feuerwehr Kemnitz alarmiert und zum Einsatzort geordert. Klaus Kraft betonte, dass sein Team in der zurückliegenden Zeit immer wieder positive Erfahrungen mit den Feuerwehren in der Region gemacht hat, wenn es um die Rettung von Tieren ging. „Ob Drehleiter oder Boot, wenn wir Hilfe bei der Tierrettung benötigen, sind die Kameraden immer zur Stelle.“

Wie der Kemnitzer Wehrführer Frank Schumann sagte, seien sofort zehn Kameraden zur Einsatzstelle ausgerückt, um den Hund aus der misslichen Lage zu befreien. Keine leichte Aufgabe, wie sich anschließend herausstellte. „Aber wo unsere Hilfe gebraucht wird, da sind wir zur Stelle“, so Schumann. Umgehend bauten die Kameraden eine Beleuchtung auf und übernahmen die weitere Rettungsaktion.

Der Schmalste muss reinkriechen

Über Stunden schippten sie mittels Spaten den Dachsbau auf, in dem sich der Hund befand. „Nach rund drei Stunden Schwerstarbeit entschieden wir uns, unseren ’schmalsten Kameraden’ Jörg Hartwig in den Dachsbau klettern zu lassen“, so Schumann. Dann folgten bange Minuten ... Hartwig kroch vorwärts in den mehrere Meter tiefen Bau und griff dann geistesgegenwärtig ,,Boika'' am Halsband, welches sich offenbar im Dachsbau verfangen hatte.

Schwerstarbeit. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kemnitz (bei Greifswald) bei der Rettung der Hündin. Quelle: Tilo Wallrodt

Jubel und Freudentränen

Dann der große Gänsehautmoment im dunklen Wald bei Rappenhagen: Seine Kameraden zogen Jörg Hartwig anschließend an den Beinen rückwärts wieder heraus, im Schlepptau die Hundedame, welche zwar jaulte, sich aber widerstandslos aus dem Bau ziehen ließ. Lauter Jubel und Applaus von allen Beteiligten, als der Hund aus dem Bau gerettet war. Mit Freudentränen in den Augen fiel ihre Besitzerin Dana der Hündin sofort um den Hals.

Jörg Hartwig von der Freiwilligen Feuerwehr Kemnitz bei der geretteten Hündin Boika. Er kroch in den Dachsbau und zog die russisch-europäische Laika-Hündin heraus. Quelle: Tilo Wallrodt

Große Erleichterung machte sich danach unter allen Anwesenden breit. Klaus Kraft übernahm das völlig erschöpfte Tier wenig später und untersuchte es anschließend in seinem Einsatzwagen. Er konnte Entwarnung geben. Boika hatte die Strapazen unbeschadet überstanden. Völlig müde und erschöpft wurde sie an ihre Besitzer übergeben. Diese waren überglücklich. „Wir danken der Feuerwehr Kemnitz und der Wildtierrettung Greifswald von ganzem Herzen“, sagten sie.

Und Boika? Das 13 Jahre alte Tier ist wieder wohlauf – und kommt beim nächsten Waldspaziergang hoffentlich nicht wieder auf die Idee, in einen verwinkelten Dachsbau zu kriechen.

Von Tilo Wallrodt