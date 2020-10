Nach Tod von Leonie (6) aus Torgelow: BGH hebt Urteil gegen Stiefvater zum Teil auf

Torgelow/Neubrandenburg

Der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow in Vorpommern muss in Teilen neu verhandelt werden. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Montag mitteilte, hat der Bundesgerichtshof ( BGH) das Urteil gegen den Stiefvater teilweise aufgehoben.

So habe der BGH gerügt, dass die Schwurgerichtskammer „keine eindeutigen Feststellungen zu einem eventuellen Tötungsvorsatz“ des Verurteilten schon während der schweren Misshandlungen getroffen hat. Dies ist jedoch laut dem dem BGH entscheidend für die Einordnung als Verdeckungsmord – also als Mord zur Vertuschung einer anderen Straftat.

Anzeige

Tathergang wird nicht neu untersucht

Damit müsse eine andere Kammer des Landgerichts diesen Teil des Motivs noch einmal beleuchten. Das sogenannten äußere Tatgeschehen, also wie sich die Tat abgespielt hat, habe der BGH aber bestätigt.

Mehr lesen: Video aus Gerichtssaal: Das sagen Anwälte, Verwandte und Zuschauer zum Leonie-Urteil

Das Landgericht hatte den Stiefvater im Januar 2020 wegen Mordes durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Das Mädchen sei Opfer einer Bestrafung geworden, hatte damals das Gericht in Neubrandenburg festgestellt. Vermutlich als es mit dem Puppenwagen der Mutter zum Einkaufen hinterher gehen wollte, sagte der Richter. Lediglich der Puppenwagen sei hinuntergestürzt, aber nicht das Kind.

Stiefvater behauptet: Es war ein Treppensturz

Der 28 Jahre alte Verurteilte hatte dagegen Revision eingelegt. Er hatte die tödlichen Verletzungen des Kindes in der Wohnung der Familie im Januar 2019 als Folgen eines Treppensturzes erklären wollen, was die Kammer aber nicht glaubte.

Nach Ansicht des Gerichts schlug der Verurteilte Leonie mit einem Sicherungsbügel des Puppenwagens so heftig auf den Kopf, dass das Mädchen davon eine Gehirnblutung bekam. An dem Bügel waren Leonies DNA-Spuren entdeckt worden. Laut einer Gutachterin sind Leonies Kopfverletzungen nicht durch einen Sturz erklärbar.

Mehr zum Thema: Richter im Mordfall Leonie kritisiert die Politik: „Völlig unverhältnismäßig“

Das Ganze habe sich abgespielt, als Leonies Mutter einkaufen war. Nach ihrer Rückkehr habe der Stiefvater verhindert, dass für die im Bett liegende Leonie sofort Hilfe geholt wurde. Er habe die Mutter angewiesen, sich um das gemeinsame Baby zu kümmern. Selbst als der Mutter beim Baden - etwa zwei Stunden später - die vielen Verletzungen und der "leere Blick" von Leonie aufgefallen seien, habe der Stiefvater einen Notruf nur vorgetäuscht. Er habe verhindern wollen, dass herauskommt, dass er Leonie und ihren Bruder schon über eine längeren Zeitraum schwer misshandelte hatte.

Der Angeklagte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Von Winfried Wagner / dpa