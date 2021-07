Nach Unfall in Zinnowitz: Wie sicher sind die Seebrücken in MV?

Rostock/Zinnowitz

Der Schock nach dem Seebrücken-Unfall von Zinnowitz auf Usedom ist groß. „Eine weitere Untersuchung des Unfallhergangs gibt es laut Polizei nicht“, sagt der Bürgermeister des Ostseebades Peter Usemann (39, parteilos): Am vergangenen Donnerstag war ein Zweijähriger von der Brücke rund vier Meter tief in die Ostsee gestürzt.

Die Mutter (34) aus Brandenburg, die den Lütten für eine Fotoaufnahme an das Geländer gestellt haben soll, erlitt beim Sprung ins Meer eine Sprunggelenkfraktur. Stellen unsere zumeist in die Jahre gekommenen Seebrücken Sicherheitsrisiken dar?

Experte: Handläufe in Höhe von einem Meter

„Die Sicherheitsnormen für die Geländer der 315 Meter langen Seebrücke werden erfüllt und regelmäßig gecheckt“, betont Usemann. Das bestätigt der Zinnowitzer Kurdirektor Carsten Nichelmann (51). So ist das 1993/94 errichtete Bauwerk mit sogenannten Hand- und Knie-Läufen sowie Fußleisten versehen.

„Die Handläufe beispielsweise müssen in einer Höhe von einem Meter angebracht sein“, erläutert Diplom-Ingenieur Stefan Pentschew (49). Dem Experten von der Rostocker Firma Sea Control Engineering obliegt unter anderem die Bau-Überwachung für die am 25. Juni für den Besucherverkehr freigegebene neue Seebrücke im benachbarten Ostseebad Koserow.

Grundsätzlich benötigen Seebrücken alle fünf Jahre eine große Brückenprüfung. Zudem werden alle Anlagen regelmäßig kleineren Checks unterzogen. So mussten beispielsweise die 170 Meter lange Reriker Konstruktion (Landkreis Rostock) im Februar vergangenen Jahres komplett gesperrt werden.

Korrosion führte zur Sperrung der Reriker Brücke

„Die Sicherheit des Geländers war nicht das Problem. Vielmehr zwangen uns Schwierigkeiten mit der Tragkonstruktion, die aus Stahl und Beton besteht, dazu“, betont Matthias Hübner (47). Korrosion habe dem Stahl erheblich zugesetzt, erklärt der Bauamtsleiter des Amtes Neubukow-Salzhaff. An der Vorbereitung eines Ersatzneubaus wird gearbeitet.

Unfälle wie in Zinnowitz auf Usedom stellen absolute Ausnahmefälle dar. So gab es in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten keine derartigen Unglücke auf den aktuell 20 Seebrücken an der Ostseeküste von MV. Das betonen unter anderem der Zinnowitzer Bürgermeister Usemann, der Binzer Kurdirektor Kai Gardeja (45), der Kurdirektor von Graal-Müritz, Roman Ferken (51), und die Bürgermeister von Koserow, René König (47).

Neue Koserower Anlage mit Vertikalstreben

Die 280 Meter lange und 7,4 Millionen Euro Koserower Seebrücke verfügt über ein besonderes Geländer. Der beleuchtete Handlauf – eine Metall-Holz-Konstruktion – besitzt auch Vertikalpfeiler. „Diese gebogenen Teile wurden in einem Abstand von jeweils zehn Zentimetern angebracht“, so Baufachmann Pentschew.

Derartige neue Elemente könnte sich Usemann auch bei der neuen Zinnowitzer Seebrücke vorstellen. An der Planung werde mit Hochdruck gearbeitet: Der Grund: Die jetzige Anlage sei insgesamt nicht hoch genug konzipiert worden. „Deshalb kommt es bei Stürmen oft zu Überspülungen eines Teiles der Brücke, die dann gesperrt werden muss“, so der Bürgermeister. „Dieses Problem haben viele hiesige Seebrücken“, sagt Pentschew. Seiten ...

Von Volker Penne