Nach Unfall mit Jugendlichen in Anklam – Autofahrer flüchtet

Anklam

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Anklam ist ein Jugendlicher verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, beging der Unfallverursacher Fahrerflucht. Nun wird nach Zeugen gesucht.

Nach ersten Erkenntnissen war der Schüler in einer Freistunde in der Pasewalker Straße unterwegs und wollte dort an einem der beiden Kreisverkehr die Fahrbahn überqueren. Vermutlich handelt es sich um den Kreisverkehr an der Bahnhofstraße. Dabei wurde der Jugendliche von einem schwarzen Auto angefahren. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Unfall ereignete sich zwischen 7.45 und 8.15 Uhr.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum schwarzen Auto und dem Fahrer machen, der den Jungen in der Pasewalker Straße anfuhr? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 / 251 2224 entgegen.

Von sp