Nach Verfolgungsfahrt: Polizei sucht Fahrer eines E-Rollers in Karlshagen 

Karlshagen

Die Polizei sucht einen flüchtigen E-Roller-Fahrer, der sich mit den Beamten eine Verfolgungsjagd geliefert hat. Laut Polizei ist das bereits am 20. Januar passiert. Einer Besatzung eines Streifenwagens fiel am besagten Tag gegen 23.40 Uhr in Karlshagen der Fahrer eines Elektrorollers auf. Der Mann war an der Hafenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs und befuhr den linken Gehweg. Den Beamten fiel auf, dass am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Deshalb wollten sie den Fahrer kontrollieren.

Dieser ignorierte das Anhaltesignal und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch das Wohngebiet und weiter über Feld- und Wiesenwege. Die endete beim Kirchweg, einer Sackgasse, die in ein Gleisbett mit einem Übergang für Fußgänger mündet. Die Polizei musste hier die Verfolgung abbrechen, da der Weg für Autos mit einem Poller gesperrt ist. Der Rollerfahrer konnte den Übergang problemlos überqueren und flüchten. Einen Tag später wurde der schwarze E-Roller, mit dem der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit unterwegs war, von der Polizei im Kirchweg sichergestellt.

Laut Polizeisprecherin Katrin Kleedehn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer ermittelt. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und war mit einer grauen Stoffhose oder Jeans sowie auch knöchelhohen Schuhen bekleidet. „Markant war der Rucksack des Mannes. Er war mit einem großen Schriftzug ,Super Dry’ bedruckt“, so die Sprecherin. Wer Angaben zum Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf (038378 / 279224) oder (038378 / 279145) zu melden.

