Nach Verwaltungsgericht-Beschluss: 1100 Menschen durften durch Wolgast ziehen

Wolgast

Erneut sind die Menschen in Wolgast am Dienstag auf die Straße gegangen. Kritik an den aktuellen Coronamaßnahmen war nicht alleiniges Thema des Protestes, sondern auch die Energiepreise oder der Konflikt zwischen die Ukraine und Russland.

Anschließend an die Kundgebung gab es wieder einen Aufzug, an dem nach Polizeiangaben rund 1100 Menschen teilnahmen. Dass der Demozug wirklich loslaufen kann, ist erst knapp zwei Stunden vor der Kundgebung durch das Verwaltungsgericht Greifswald entschieden worden.

Vorangegangen war ein Konflikt zwischen den Organisatoren der Demo und dem Landkreis. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald als Versammlungsbehörde hatte ein „geändertes Prozedere“ angeordnet. Weil es zahlreiche Beschwerden bei der Kreisverwaltung wegen der zwei Wolgaster Demos am Dienstag und Mittwoch zum gleichen Thema gegeben hat, sollte es an einem Tag nur eine Kundgebung geben, am anderen Tag den Aufzug. In der Woche darauf sollte getauscht werden.

Anwohner haben sich über Demonstrationen beschwert

„Dies ist kein Verbot, sondern vielmehr eine Änderung der Durchführungsmodalität, die nach reiflicher Abwägung der Grundrechte der Demonstrierenden sowie aller Menschen in Wolgast und Umgebung das mildeste Mittel darstellt“, begründete Landkreissprecher Achim Froitzheim. Die Anwohner hätten sich wegen des Lärms und der Verkehrseinschränkungen beschwert.

Den Bescheid hat das Orga-Team anschließend angefochten. Das Verwaltungsgericht stimmte den Organisatoren zu und kassierte die Verfügung des Landkreises gegen den Aufzug.

Die Entscheidung des Landkreises sei zu spät gekommen, so die Begründung des Gerichtes. Den Organisatoren sei somit nicht genügend Zeit für eine entsprechende Information und Reaktion gegenüber den Teilnehmern geblieben. Die Protestler durften also durch Wolgast laufen.

Während der Kundgebung kamen unter anderem Menschen aus dem Gesundheitswesen zu Wort, die sich gegen die bevorstehende einrichtungsbezogene Impfpflicht aussprachen. Außerdem wurde wieder der Konflikt mit den Anmeldern der Mittwochsdemo angesprochen, sowie Entscheidungen der Regierung kritisiert.

Die Demo verlief nach Polizeiangaben friedlich. Ein Großteil der Teilnehmer hielt sich jedoch trotz Aufforderung durch die Polizei nicht an die geltende Maskenpflicht.

