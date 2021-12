Nach einem Jahr Leerstand: So geht’s mit dem Ex-Edeka in Zempin weiter

Zempin

Seit mehr als einem Jahr steht der ehemalige Edeka-Markt in Zempin leer. Ob Regale, Tresen oder auch Kassenbereiche – alles wurde rausgeräumt und entkernt. Auch die Schilder über dem Haupteingang sind verschwunden. „Ab und zu bin ich nochmal da, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist – mein Herz hängt ja an dem Gebäude. Rund 27 Jahre war der Edeka mein zweites Zuhause“, sagt Marlies Thurow, die ehemalige Betreiberin des Marktes.

B-Plan-Verfahren kurz vor dem Abschluss

Die 66-Jährige hat mittlerweile der Region Vorpommern den Rücken gekehrt und wohnt bei einem Teil der Familie in Schleswig-Holstein. Aus der Ferne verfolgt sie nun die kommunalpolitischen Entscheidungen, wann es nun endlich weitergeht. Wie Südamtsleiter René Bergmann auf OZ-Nachfrage erklärt, läuft derzeit ein B-Plan-Verfahren, um das Baurecht für einen neuen Markt zu erwirken. „Das Abwägungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Ich denke, dass dies im Januar abgeschlossen ist und dann besteht Baurecht für den neuen Investor“, sagt er. Das Grundstück sei bei einigen Bewerbern sehr attraktiv gewesen.

Hoffnung, dass der Abriss bis März 2022 vonstatten geht

Marlies Thurow ist froh, dass es gut voran geht. „Ich hoffe, dass das Gebäude bis März 2022 abgerissen wird, weil dann nämlich noch im kommenden Sommer gebaut werden könnte“, sagt er. Wenn alles glatt läuft, sollen die ersten Kunden im Herbst/Winter 2022 begrüßt werden. „Ich möchte mich aber nicht auf konkrete Daten festnageln lassen. Vieles hänge davon ab, wann es Grünes Licht für den Abriss und die weiteren Arbeiten gibt.“

Marlies Thurow leitete den Markt 27 Jahre lang. Quelle: privat

Endlich wieder ein Supermarkt in Zempin

„Für die Zempiner und deren Gäste wird es höchste Zeit, dass wieder ein Lebensmittelmarkt für die Grundversorgung der Bevölkerung gebaut wird. Seit einem Jahr ist es so, dass die Kunden für jede Scheibe Wurst nach Koserow oder Zinnowitz fahren müssen“, sagt Thurow. Im Nachbarort Koserow gebe es sowieso nur einen Netto-Markt und dieser ist gerade in den Sommermonaten sehr hoch frequentiert.

Edeka-Nord soll Markt in Zempin beliefern

Wie Marlies Thurow berichtet, gibt es bereits einen jungen Mann von der Insel Usedom, welcher in dem neuen Gebäude als Pächter des neuen Edeka-Marktes agieren möchte. „Beliefert werden soll der rund 600 Quadratmeter große Laden durch Edeka-Nord“, sagt sie. Über dem Einkaufsmarkt sollen Mietwohnungen entstehen. „Ich bin mit dem Investor im ständen Austausch. Die Sachen, die er bislang vorgestellt hat, sind sehr vielversprechend – ein Gewinn für den Ort. Auch der junge Mann, welcher den Laden betreiben möchte, ist hoch motiviert. Er kommt aus der Branche und möchte sich nun mit dem eigenen Laden verwirklichen.“ Wie Marlies Thurow beschreibt sei er schon „ganz heiß drauf“ endlich die ersten Kunden zu begrüßen.

Von Hannes Ewert