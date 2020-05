Zur Eröffnung zu Pfingsten wird in der Galerie „Usedomer Kaleidoskop“ eine Gunther-Becher-Ausstellung zu sehen sein. Gezeigt werden Schwarz-Weiß-Aufnahmen des bekannten Kameramannes und Fotografen, der schon überall in der Welt unterwegs war. In Usedom zeigt er Bilder aus China, Nicaragua und aus New York.