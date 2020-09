Nach positivem Corona-Befund: Sieben weitere Mitarbeiter der Uni-Medizin Greifswald in Quarantäne

Greifswald

Nach dem positiven Corona-Befund bei einem Arzt in der Universitätsmedizin Greifswald sind sieben weitere Mitarbeiter wegen des engen Kontakts zu ihrem Kollegen in Quarantäne geschickt worden. Weitere Corona-Tests bei Mitarbeitern und Patienten blieben negativ, teilte die UMG mit. Wie sich der Mediziner infiziert hat, ist weiter unklar. Er war am Dienstagabend positiv auf Corona getestet worden. Sieben Ärzte und 18 Pfleger hatten nach bisherigem Kenntnisstand „mittleren Kontakt“, was nach den RKI-Empfehlungen heißt, dass sie – solange sie symptomfrei und negativ getestet sind – arbeiten dürfen, sich aber ansonsten isolieren sollten. Am Donnerstag wurden vier planbare Operationen ausgesetzt, rund 60 OPs wurden durchgeführt. Ab Freitag werden täglich etwa acht Operationen verschoben. Notfälle werden jederzeit versorgt, ebenso werden alle notwendigen Behandlungen durchgeführt.

Von M.R.