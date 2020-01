Greifswald

Wenn bei Bränden Sachwerte vernichtet werden, können diese in der Regel ersetzt werden. Besonders tragisch ist es, wenn Menschenwie am Donnerstag in Nonnendorf in den Flammen sterben. Die OSTSEE-ZEITUNG dokumentiert Fälle aus Vorpommern, bei den Menschen bei Bränden starben:

Im Januar 2017 kam ein 71-Jähriger bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Züssow ums Leben. Der Mann konnte zwar noch mit lebensbedrohlichen Verletzungen gerettet werden, verstarb aber wenig später im Unfallkrankenhaus in Berlin. Ursache des Feuers war ein technischer Defekt. In Jarmen brach im Mai 2017 ein Feuer in einem Sucht- und Therapiezentrum aus. Ein 66-jähriger Mann starb in den Flammen.

Zur Galerie In der Nacht zu Freitag hat auch die zweite Hälfte des Hauses in Nonnendorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) lichterloh gebrannt. Die mehr als 150 Einsatzkräfte erhielten viel Unterstützung von Anwohnern.

Bei einem Wohnungsbrand in Wolgast im April 2015 kam für einen 15-jährigen Jungen jede Hilfe zu spät. Dessen Mutter und Schwester konnten sich noch selbstständig aus den Flammen in der Dachgeschosswohnung retten. Einsatzkräfte konnten dann noch den Lebensgefährten der Mutter retten, der Junge konnte nur noch tot geborgen werden.

In Stralsund starb im Oktober 2018 ein Mann in seiner Wohnung an einer Rauchgasvergiftung. Er hatte das Feuer offenbar selbst verursacht.

Im März 2011 kam eine 19-Jährige nach einem Brand in einem Greifswalder Mehrfamilienhaus ums Leben. Die Mieterin konnte zwar noch schwer verletzt aus dem Haus gerettet werden, verstarb aber kurz darauf an den Folgen einer Rauchgasvergiftung im Uni-Klinikum. Bei dem Brand wurden 18 Menschen verletzt. Wenige Tage nach dem Feuer wurde ein 15-Jähriger festgenommen, der das Feuer im Keller des Hauses gelegt haben soll.

In Greifswald kam im Juli 2010 ein 24-jähriger Mann bei einer Explosion in einem sechsstöckigen Plattenbau in Schönwalde II ums Leben. 17 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt. Laut Polizei hatte das spätere Todesopfer die Explosion vermutlich selbst verursacht.

Neben Bränden mit Toten bleiben auch andere Brandeinsätze in Erinnerung: Bei einem Feuer eines Reetdachhauses im Oktober 2013 in Spandowerhagen verloren zwei Familien ihr Zuhause. Nach der Brandkatastrophe standen Nachbarn den Betroffenen bei, unterstützten die Familien, die all ihr Hab und Gut verloren hatten, mit Spenden.

Den wohl mit Abstand größten Sachschaden verursachte ein Großfeuer am Pfingstwochenende 2018 in Greifswald. Jugendliche sollen an Einkaufskörben eines Supermarktes in Schönwalde I gezündelt und so den Brand ausgelöst haben. Der Supermarkt stand nach wenigen Minuten in Flammen, der Schaden betrug rund 6,5 Millionen Euro. Glücklicherweise wurden dabei keine Menschen verletzt.

Von Martina Rathke