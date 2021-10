Nach über 25 Jahren: Wieder Seitenwagenrennen am Wolgaster Ziesaberg

Wolgast

Hohe Berge, lange Sprünge auf einer schönen Naturstrecke – für Motocrosser ist der Wolgaster Ziesaberg immer wieder eine anspruchsvolle Adresse. Am Wochenende ging es wieder zur Sache. Diesmal sind es aber nicht Solomotorräder, sondern Teamarbeit war gefragt. Seitenwagen – in der Fachsprache heißt das Sidecarcross – wurden zu mehreren Trainingsläufen erwartet. Für den Ziesaberg etwas Besonderes, denn die letzten Seitenwagengespanne wurden hier vor über 25 Jahren gesichtet.

Bei den Trainingsläufen waren ein Dutzend Gespanne dabei. Auch eine Legende wurde an der Rennstrecke gesichtet: Heinz Hoppe, 1947 in thüringischen Apolda geboren, der den Gespannsport 1985 ins Leben rief und mit Klaus-Dieter Wissuwa an den DDR-Meisterschaften für Seitenwagen teilnahm. Schon zuvor war erfolgreicher Motocrosser und wurde 1982 mit dem DDR-Titel „Meister des Sports“ ausgezeichnet.

Von Tilo Wallrodt