Nach vier Wochen Stillstand: Zinnowitzer Uhr geht wieder

Vier Wochen lang stand es in Zinnowitz an der Kirche „kurz vor 12“. Die Zeiten sind vorbei, denn Fachleute machten sich am Freitag an die Arbeit und spannten die Seile im Inneren des Glockenturms neu, die für den Gongschlag und das richtige Anzeigen der Uhr zuständig sind.