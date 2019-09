Zinnowitz

Das Gerüst an der Zinnowitzer Kirche ist seit Montagnachmittag endlich verschwunden. Etwa zehn Jahre prägte es das Bild an einem der historischsten Gebäude des Ortes. In den vergangenen Monaten wurde ein Großteil der Backsteine ersetzt, die Fugen wurden überarbeitet. Die Arbeiten an dem Gotteshaus sind allerdings noch nicht vorbei. Wie Gemeindepädagoge Cord Bollenbach informiert, sollen die Handwerker an der Nord- und Südseite des Westturmes im kommenden Jahr weiterarbeiten –vorausgesetzt es fließen genug Fördermittel bzw. ist generell genug Geld vorhanden. Dann kommt das Gerüst wieder hoch. Im Zuge der Arbeiten wurden auch die Rosettenfenster am Haus repariert.

Von Hannes Ewert