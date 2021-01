Bansin

Man würde die Kleinen so gerne knuddeln. Doch Papa Jacomo und Mama Luana lassen die Zwillinge nicht aus den Augen, die erst vor ein paar Tagen im kleinsten Zoo Deutschlands in der Bansiner Goethestraße geboren wurden. Huckepack wird der Nachwuchs durch das Gehege transportiert, egal ob die Elterntiere springen oder klettern. Die kleinen Weißgesichtsseidenäffchen scheinen an den Körpern zu kleben. Das bleibt auch so, als Tierpflegerin Marie Theres Lewitzki in dem mollig warmen Gehege der Mama ein kleines Insekt als Mahlzeit reicht.

Die 32-Jährige ist auf der Futterrunde. Wie jeden Tag. „Die Tiere müssen gefüttert werden. Egal, ob unser Haus geöffnet oder geschlossen ist. Seit 2. November ist bei uns zu“, sagt Tropenzoo-Chef Bernd Thews. Zoos und Tierparks in Deutschland sind wegen des Coronavirus derzeit geschlossen.

„Bis März bekommen wir das noch hin. Wenn das Ganze noch länger dauert, wird es wohl ohne harte Einschnitte nicht mehr gehen. Stellenabbau, Mietverschiebung, Pachtsenkung – wir müssen die Kosten senken“, so Thews. Die laufenden Ausgaben seien ohne Besuchereinnahmen kaum noch zu stemmen. Rund 700 Euro brauche der Zoo im Monat für die Futterkosten. „Insgesamt liegen wir monatlich bei rund 12 000 Euro, um das alles aufrechtzuerhalten. Das sind Gehalt, Pacht und Energie“, meint der Chef.

Warten auf Überbrückungshilfe

Beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 habe das vierköpfige Team noch Geld aus einem Sonderfonds für Zoos des Landes bekommen – „diesmal hoffen wir auf Überbrückungshilfen, die aber noch nicht da sind“.

Futterspenden sind rar. Von Discountern gebe es schon lange keine Ware mehr. Thews: „Da haben wir den Tafeln den Vortritt gelassen.“ Normalerweise ist das Haus 365 Tage im Jahr geöffnet. „2020 fehlen uns 135 Tage. Da mussten wir schließen.“ Der Sommer lag im Durchschnitt der Vorjahre mit monatlich rund 3000 Besuchern. „Da waren kaum Mehreinnahmen zu erzielen.“

Thews betreibt im einstigen Tropenhaus auf rund 1500 Quadratmetern eine tropische Welt mit etwa 150 Tieren aus 70 Arten und 120 exotischen Pflanzenarten. Es krabbelt, klettert, schlängelt und flattert in einem großen Terrarienbereich sowie einer kleinen Tropenhalle. Neben den Echsen ist ein weiteres Affengehege, wo auch das Zwergseidenäffchenpaar Poppi und Mücke Nachwuchs bekommen hat.

Tieren fehlt Interaktion mit Besuchern

Besonders die Affen und Papageien würden derzeit spüren, dass keine Besucher in den Tropenzoo kommen. Sie langweilen sich. „Ihnen fehlt die Interaktion mit den Gästen. Das spürst du bei den Tieren“, sagt Marie Theres Lewitzki. Sie ist seit Oktober 2020 in der Einrichtung und gewinnt der Schließung nur einen positiven Effekt ab: „Zum Eingewöhnen ist es besser. Anfangs haben mir Tiere noch nicht aus der Hand gefressen. Das ist inzwischen anders“, so die Pflegerin.

Neben den fehlenden Besuchern sind es auch die Schüler und Kita-Kinder, die der Einrichtung durch Corona verloren gegangen sind. Das Haus biete nämlich regelmäßig eine Zooschule an. „Die Bildungsarbeit fehlt uns auch“, betont Thews, der die Februarferien mit Gästen bereits abgeschrieben hat. „Wenn wir Ostern wieder aufmachen dürfen, dann sind wir gut. Aufgeben werden wir nicht.“

Von Henrik Nitzsche