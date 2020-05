Nachwuchs in Anklam: Willkommen Noemi, Melissa und Fritzi

Anklam

Niedlicher Nachwuchs für Vorpommern-Greifswald: Drei neue Erdenbürger wurden in der vergangenen Woche in der Ameos Klinik Anklam geboren. Den Geburtenreigen eröffnete am Mittwoch, 6. Mai, Noemi Amanda Winter. Um 5.52 Uhr war die Kleine da, 3230 Gramm (g) schwer und 49 Zentimeter (cm) groß. Aufwachsen wird das Mädchen in Ducherow bei Anklam.

Am Tag darauf erblickte um 8.38 Uhr Melissa Bernhagen in Anklam das Licht der Welt (2910 g, 46 cm). Zuhause wird Melissa in Zinnowitz sein. Am Sonnabend, 9. Mai, stieß man in Mönkebude auf die Ankunft von Fritzi Karlotta Rothbart an. Um 5.21 Uhr wurde das Kind in Anklam geboren – mit einem Gewicht von 2900 g und einer Größe von 48 cm.

Anzeige

Bildergalerie: Drei Babys in Anklam geboren

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie So süß ist der Nachwuchs rund um Anklam

Herzlichen Glückwunsch allen frischgebackenen Eltern!

Mehr zum Thema:

Von OZ