Nachwuchs in Greifswald und Anklam: Willkommen Antonina, Clara, Ida, Damon und Tessa! 

Anklam und Greifswald

In der Woche vom 21. bis 27. Februar 2022 sind viele Babys in der Unimedizin Greifswald und im Anklamer Ameos Klinikum zur Welt gekommen. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt einige der Kleinen hier vor.

An der Unimedizin Greifswald kamen in der Woche 18 Kinder zur Welt, mit einem Gleichstand der Geschlechter: Neun Mädchen und neun Jungen. Damit wurden in diesem Jahr bisher 71 Mädchen und 60 Jungen in Greifswald geboren.

Im Ameos Klinikum in Anklam kamen in derselben Woche 5 Kinder zur Welt. Den Anfang machte Antonina Janicka am 20. Februar um 16.13 Uhr. Die kleine Swinemünderin kam mit 50 Zentimetern und 3570 Gramm auf die Welt.

Zur Galerie In der Ameos Klinik in Anklam sind in der letzten Woche viele Kinder zur Welt gekommen. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt einige von Ihnen vor.

Am 23. Februar wurde Clara Krause aus Eggesin geboren. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt, um 18.18 Uhr, war sie 47 Zentimeter groß und wog 2250 Gramm.

Am 24. Februar folgte um 07.06 Uhr die kleine Ida Elisabeth Schmidt. Sie wiegt 2400 Gramm, ist 46 Zentimeter groß und lebt nun mit ihren stolzen Eltern in Ferdinandshof. Am selben Tag wurde auch Damon Elias Manthey geboren. Um 11.13 Uhr kam er mit 2820 Gramm Gewicht und 49 Zentimetern Körpergröße zur Welt. Er lebt nun mit seiner Familie in Anklam.

Die kleine Tessa Falk wurde am 26. Februar um 0.11 Uhr geboren. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt maß sie 51 Zentimeter und wog 3210 Gramm. Ihr Babybettchen steht nun in Neppermin.

Wir gratulieren den Familien zu ihrem Nachwuchs und wünschen den Babys alles Gute und einen guten Start ins Leben!

Von cab