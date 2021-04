Greifswald/Anklam

30 Babys sind in der vergangenen Woche im Landkreis Vorpommern-Greifwald geboren worden. Neun Mädchen und zwölf Jungen gaben ihren ersten Schrei dabei in der Unimedizin Greifswald von sich. Am Sonntag war darunter auch ein Zwillingspärchen.

Im Ameos Klinikum in Anklam erblickten neun Kinder das Licht der Welt. Dabei wer der 11. April der geburtenreichste Tag, fünfmal gab es Babyfreuden.

Den Anfang machte dabei Lea Weidermann aus Heinrichswalde um 1.48 Uhr. Sie wog bei einer Körpergröße von 55 Zentimetern 4100 Gramm. Ihr folgte um 4.41Uhr Edwin Werner aus Anklam mit 3380 Gramm und 53 Zentimetern. Henry Holz aus Mönkebude kam am 11. April um 6.38 Uhr zur Welt. Er wog 3220 Gramm bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern. Björn Otto Beitz aus Ahlbeck wurde dann um 9.03 Uhr geboren. Er war 3220 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß. Karl-Wilhelm Düvier aus Moeckow wird künftig ebenfalls am 11. April seinen Geburtstag feiern. Er wurde um 11.30 Uhr mit einem Gewicht von 4180 Gramm und 54 Zentimetern Körpergröße geboren.

Am 12. April um 2.20 Uhr freuten sich die Eltern von Liah Peinke über die Geburt ihrer Tochter. Sie wog 3950 Gramm, war 53 Zentimeter groß und wird in Ahlbeck zu Hause sein. Am 15. April um 2.50 Uhr erblickte Alessio Damian Wunsch aus Anklam das Licht der Welt. Dabei wog er 3420 Gramm und war 51 Zentimeter groß.

Wonneproppen der Woche

In Bestensee wird künftig Jette Mathilda Vetter zu Hause sein. Sie kam am 15. April um 6.30 Uhr mit einem Gewicht von 4510 Gramm und 56 Zentimetern Körpergröße zur Welt. Damit sicherte sie sich auch den inoffiziellen Titel des Wonneproppens der Woche.

Gustav Schadewaldt gab seinen ersten Schrei am 15. April um 14.31 Uhr von sich. Bei seiner Geburt wog der Junge aus Friedland 2800 Gramm und war 49 Zentimeter groß.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ