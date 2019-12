Naturcampingplatz wird neu parzelliert

Die Kita des ASB in Loddin auf der Insel Usedom will im kommenden Jahr auf dem Hof jede Menge bauen. 40 000 Euro sind dafür nötig. 10 000 Euro wurden bereits gesammelt. Eine Summe von 500 Euro überbrachte in dieser Woche Steve Grübsch aus Zempin, der dort selbst zwei Kinder zur Betreuung hat.