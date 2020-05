Naturfreund entsetzt: Biberschäden auf dem Gnitz werden immer größer

Möwenort

Des einen Freud, des anderen Leid. An der Seebrücke in Ahlbeck beobachtete vergangene Woche Ester Ohlsson voller Freude einen Biber beim Bad in der Ostsee. Sie war verblüfft, ist der Biber doch ein Süßwassertier. Doch Felix Adolphi, Leiter des Forstamtes Neu Pudagla auf der Insel Usedom, bestätigt, dass bereits in den Vorjahren immer mal wieder Biber im Flachwasser der Ostsee in Strandnähe gesichtet wurden.

Biber selbst haben Jürgen Marquardt und seine Frau aus Wolgast nicht zu Gesicht bekommen, als sie am Tag des Baumes (25. April) auf dem Gnitz unterwegs waren. Dafür waren sie schockiert von den großen Schäden der Nagetiere, die unübersehbar sind.

Der Biberfraß auf dem Gnitz ist unübersehbar und entsetzt Beobachter. Denn die Nager fällen inzwischen mittlere bis große Bäume. Quelle: Jürgen Marquardt

„Wir waren im Naturschutzgebiet Halbinsel Gnitz spazieren. Viele Bäume haben die ersten Knospen und Blätter entfaltet und die Blüten an den Schlehensträuchern und wild wachsenden Obstbäumen zeigten sich in voller Pracht“, schreibt Marquardt.

Auf dem Wanderweg im Gebiet „ Möwenort“ direkt am Achterwasser seien die Spuren zu sehen gewesen, die Trockenheit und die zunehmend starken Winde in den letzten Jahren hinterlassen haben. Große Bäume lagen umgestürzt und entwurzelt im Naturschutzgebiet.

Doch der Naturfreund weiß: Wo Pflanzenleben auf diese Art vergeht, entsteht im Kreislauf der Natur auch wieder neues Leben – ein Lebensrhythmus, der in einem Naturschutzgebiet so gewollt und richtig ist.

Wird Bäumen die nötige Beachtung beigemessen?

„Wofür ich aber kein Verständnis habe, sind die von Bibern angerichteten Schäden im Bereich Möwenort“, äußert sich Jürgen Marquardt. Vom Wanderweg aus ist der Biberfraß an mittelgroßen bis sehr großen Bäumen zu sehen. „Dieser Anblick ist sehr schmerzlich, wenn man ein Naturfreund ist und die Heimat liebt“, sagt der Wolgaster. Werde den Bibern von den Behörden beziehungsweise verantwortlichen Gremien weiterhin alle Freiheit gewährt, werde der schöne Blick zum Achterwasser bald nicht mehr mit Bäumen umsäumt sein.

Blick vom Möwenort auf dem Gnitz über Achterwasser. Quelle: Jürgen Marquardt

„Nicht nur am Tag des Baumes stellt sich für mich die Frage, ob den Bäumen die wichtige Bedeutung bei der Gestaltung der Naturlandschaften beigemessen wird. Leider muss ich zu oft sehen, dass das Gleichgewicht in der Natur zerstört wird. Auch dem Biber sind seine Grenzen zu setzen. Sich immer nur an der steigenden Anzahl und den positiv entwickelnden Populationen dieser Tiere zu erfreuen, kann auf Dauer nicht der richtige Weg sein“, findet er.

Von Cornelia Meerkatz