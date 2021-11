Naturhafen Krummin gewinnt den inselweiten Ideenwettbewerb 2021

Die Usedom Tourismus GmbH rief alle Insulaner, Unternehmer oder auch Vereine auf, Ideen zu entwickeln, welche die UTG in ihr Marketingprogramm aufnehmen kann. Der Gewinner will nun mit „Natur pur“ punkten. Also dem vollen Kontrastprogramm, welches im Sommer an der B 111 mit der „Disneyfizierung“ geboten wird.