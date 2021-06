Insel Usedom

Die Luft ist frisch, der Himmel blau und kaum ein Lüftchen regt sich. Die Vögel tirilieren und ein Buntspecht lugt um einen Baumstamm. Diese frühlingshaften Eindrücke bieten sich am Waldrand der Mellenthiner Heide, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Naturparks Insel Usedom auf einem Waldweg zwischen Gummlin und der B 110 drei seltenen Spechtarten auf der Spur sind.

Das Monitoring von Klein-, Mittel- und Schwarzspecht ist ein neuer Auftrag für den Naturpark, zu dessen jährlich wiederkehrenden Aufgaben die Bestandsaufnahmen bestimmter Tierarten gehören. Ob Biber, Otter, Spechte oder Amphibien, für Naturparkleiter Ulf Wigger und seine Mitstreiter ist im Winter und im zeitigen Frühjahr Hochsaison für die Zählungen oder das Monitoring, wie es in der Fachsprache heißt.

Jill Hammer zeigt die Zählstrecke in der Mellenthiner Heide. Quelle: Dietmar Pühler

Zehn Standorte auf drei Kilometern

Den Spechten auf der Spur sind die Naturwächter Jill Hammer und Karsten Iden zusammen mit FÖJlerin Sophia Blazek. „Das Specht-Monitoring ist eine zentrale Aufgabe des Landesamtes. Wir hatten dafür einen Streckenvorschlag in der Mellenthiner Heide gemacht, den das Landesamt bestätigte“, erklärt Ulf Wigger. „Hier haben wir zehn Standorte auf einer ca. drei Kilometer langen Strecke, an denen wir die Spechte abhören“, erläutert Jill Hammer. Dazu wird eine Klangattrappe verwendet, mit deren Hilfe nacheinander der Ruf von Klein-, Mittel- und Schwarzspecht abgespielt wird. „So wird vorgegaukelt, dass es ein Konkurrent ist. Der Specht kommt dann zum Vorschein“, sagt die Naturpark-Mitarbeiterin.

Laut Vorgabe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) findet die Begehung zweimal im Frühjahr statt. Die erste Untersuchung erfolgte Anfang März, die zweite Mitte April. Bei der ersten Abhörung zeigte sich an den zehn Standorten nur ein einziger Kleinspecht. Dazu kamen zwei Buntspechte, die aufgrund ihrer Häufigkeit nicht Bestandteil des Monitorings sind. Im April waren es drei Kleinspechte. Fehlanzeige auch hier bei den Mittel- und Schwarzspechten.

In diesem Kiefernwald in der Mellenthiner Heide findet das Specht-Monitoring statt. Quelle: Dietmar Pühler

Das Monitoring dieser drei seltenen Spechtarten wird bundesweit durchgeführt, um einen Überblick über Bestandsentwicklungen und -veränderungen zu bekommen. Dass sie auf der Zählstrecke in der Mellenthiner Heide kaum zu hören sind, verwundert die amtlichen Naturschützer nicht sonderlich. Denn: „Spechte sind eher in alten abgestorbenen Bäumen zu finden, seltener im Nadelforst wie hier in der Mellenthiner Heide mit vorwiegend Kiefernbeständen“, so Jill Hammer. Um einen Vergleich zu haben, soll im kommenden Jahr eine zweite Strecke untersucht werden und zwar in einem Altbuchenwald im Naturschutzgebiet Golm, so Ulf Wigger. Einen entsprechenden Vorschlag wolle man deshalb dem LUNG unterbreiten.

Bibermonitoring im Winter

Abgeschlossen sind auch das Biber- und Fischotter-Monitoring. „Die machen wir im Winter, weil man dann am besten den Kot und die Spuren im Schnee entdecken kann“, erklärt Jill Hammer. Wie Ulf Wigger hinzufügt, ist der Bestand des Bibers auf hohem Niveau stabil. In einigen Bereichen seien Reviere aufgelöst, dafür neue bezogen worden.

Frische Spuren des Bibers an einem Baum am Sackkanal in Heringsdorf. Quelle: Dietmar Pühler

Ähnlich ist die Lage beim Otter. „Der Fischotter ist schwer zu schätzen. Wir hatten nur kurze Zeit für das Monitoring aufgrund der Schneelage. In meinem Kontrollbereich Usedomer Winkel habe ich nur einen Nachweis gefunden. Es ist schwer mit den Vorjahren zu vergleichen, aber die Kollegen berichten, dass der Otter in allen Bereichen vertreten ist“, beschreibt der Naturparkleiter die Situation. Zudem bedauert er, dass ihm inselweit einige Totfunde gemeldet wurden.

Zahl der Frösche geht zurück

Ende April wurde auch das Amphibien-Monitoring beendet – vorzeitig aufgrund der anhaltenden Trockenheit, wie Ulf Wigger betont. Für die Zählung dienen dem Naturpark die von den Naturwacht-Mitarbeitern errichteten Amphibienzäune an der B 110 zwischen Garz und der Grenze, an der Kreisstraße zwischen Reetzow und Sallenthin sowie zwischen dem Abzweig B 111 und Mölschow. Diese wurden jeden Morgen kontrolliert, da die Amphibien vor allem nachts wandern und in den eingegrabenen Eimern landeten. Die Tiere wurden gezählt und anschließend in den Eimern über die Straße getragen und freigesetzt.

Für das Amphibien-Monitoring trägt im Naturpark Insel Usedom Mitarbeiter Frank Schröder die Zahlen zusammen. „Wir haben ungefähr zehn Prozent Zuwachs bei den Erdkröten gegenüber 2019 und einen drastischen Rückgang bei Moorfrosch und Grasfrosch. 2021 wird eher ein schlechtes Jahr. Es ist keine deutliche Erholung der Bestände zu erwarten. Die Jahre 2018 bis 2020 waren zu trocken und die Reproduktionsrate ist nicht hoch genug, um das zu kompensieren“, fasst Frank Schröder die Beobachtungen zusammen.

Auch angetriebener Müll wird gezählt

Aufgrund des Rückgangs der Amphibienbestände wird es auch beim Weißstorch keine Erholung der Bestände geben, schätzt Schröder ein: „Da mache ich mir keine Hoffnung.“ Der Naturpark-Mitarbeiter ist zudem für das Spülsaum-Monitoring verantwortlich. Einmal pro Quartal werden zwei unberührte Strandbereiche am Peenemünder Haken und in den Freesendorfer Wiesen auf angeschwemmten Müll untersucht. Jeweils ein 100 Meter langer Strandstreifen wird dabei abgesucht. Gefundener Müll wandert anschließend in einen Sack und wird im Naturparkzentrum getrennt und die Stücke in einen mehrseitigen standardisierten Erfassungsbogen eingetragen. Das Spülsaum-Monitoring wird europaweit an den Stränden durchgeführt und digital erfasst.

Strandfunde vom Spülsaum-Monitoring der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom am Strand von Ahlbeck. Quelle: Dietmar Pühler

Sortiert wird zum Beispiel Plastik in drei Gruppen: Bis 2,5 cm, über 2,5 cm und über 50 cm – wie Tüten und Verpackungsmüll. Häufig finden sich Mikroplastikreste und Sondermüll an den zwei Strandabschnitten. „Was sich bemerkbar macht ist, dass keine Reste von Feuerwerk da waren und weniger Fährmüll, wie polnische Bierbüchsen oder schwedische Joghurtbecher“, hat Schröder festgestellt. Dafür sei durch starke Nordwinde viel Altmüll aufgetrieben worden. Dennoch ist es Plastik in allen Varianten, das beim Monitoring die Spitzenplätze belegt.

Von Dietmar Pühler