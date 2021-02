Usedom

Es klingt kurios und ist eher als Begrifflichkeit aus dem Fußballtraining bekannt. Aber der Naturpark Insel Usedom hat ein A- und B-Team. Grund dafür ist die Vorgabe durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Durch die Aufteilung der Mitarbeiter in zwei Teams, die im wochenweisen Wechsel arbeiten, soll vermieden werden, dass die Einrichtung im Falle eines positiven Corona-Befundes komplett geschlossen werden muss.

Naturparkleiter Ulf Wigger als Kopf des A-Teams ist in dieser Woche an seinem Arbeitsplatz im Usedomer Klaus-Bahlsen-Haus anzutreffen. Wobei es gerade schwierig ist, ihn vor Ort zu besuchen. Das liegt einerseits daran, dass das Naturparkzentrum derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen ist und zum anderen daran, dass er wie seine sechs Kolleginnen und Kollegen vor allem im Gelände anzutreffen ist.

Anzeige

„Wir machen gerade das Biber-Monitoring. Wir haben vier Kontrollbereiche auf der Insel, die wir untereinander aufgeteilt haben“, erklärt Wigger. Auch im vergangenen Jahr wurde ab der vierten Kalenderwoche das Biber-Monitoring durchgeführt.

Keine einzige Führung im Jahr 2020

Ebenfalls von den Naturparkmitarbeitern wird der Bestand des Fischotters erfasst. Hier sei eine leichte Zunahme zu verzeichnen, so Wigger. In seinem Jahresrückblick ist vieles anders als in den Vorjahren. So war das Naturpark-Informationszentrum coronabedingt von März bis Juni geschlossen. „Im Sommer ging es bergauf. Von Juli bis September hatten wir 1962 Besucher. Hochgerechnet auf das ganze Jahr hätten wir die beste Besucherresonanz überhaupt gehabt. Damit sind wir sehr zufrieden“, unterstreicht der Naturparkleiter.

Dafür gab es 2020 keine einzige Führung durch die Mitarbeiter seiner Einrichtung. „Das Führungsprogramm war ausgearbeitet, konnte aber aufgrund des Pandemieplans nicht durchgeführt werden. Der hätte Veranstaltungen mit maximal zehn Personen erlaubt. Wir haben aber im Schnitt 19 Teilnehmer und wollten niemanden ausschließen“, erläutert Ulf Wigger.

Die Ausstellung im Naturpark-Informationszentrum (hier noch im vorherigen Zustand) wird derzeit renoviert. Nach Wiedereröffnung bietet sie den Besuchern neue technische Module wie Touchpads und Horchboxen. Quelle: Dietmar Pühler

Mit Anmeldungen zu arbeiten, sei für ihn keine Alternative gewesen, zumal er 22 Monate allein in der Verwaltung war und diese bei Außenterminen geschlossen bleiben musste. Die Personalknappheit hat dem Naturpark sehr zu schaffen gemacht. Neben der fast zweijährigen Vakanz auf der Sachbearbeiterstelle blieb auch eine von vier Naturwächterstellen 14 Monate unbesetzt.

Naturwächterstelle neu besetzt

Der langjährige Mitarbeiter Eberhard Henkel, der am Aufbau des Naturparks beteiligt war, schied bereits im Februar 2019 aus dem Dienst. „Herr Henkel war seit 2000 dabei. Für seine geleistete Arbeit möchte ich ihm ausdrücklich danken“, sagt Wigger lobend. Immerhin sieht die Personalsituation jetzt freundlicher aus. Denn beide Stellen sind wieder besetzt. Die Naturwächterstelle seit Mai 2020 und die Sachbearbeiterstelle seit Januar 2021.

Auf der Strecke blieb im vergangenen Jahr auch die Umweltbildung. So konnte keine einzige Maßnahme mit der Grundschule Usedom durchgeführt werden, die sonst selbstverständlich ist – wie Projekttage, Umweltrallye und Tag der Umwelt. Ausgefallen ist im Frühjahr 2020 auch die turnusmäßige Sitzung des Naturparkbeirates. Die Vorbereitung durch die Sprechergruppe war bereits erfolgt – eine Woche vor dem Lockdown im März.

Diesem trotzten hingegen die ehrenamtlichen Naturschützer des Naturschutzbundes der Regionalgruppe Insel Usedom bei ihrem jährlichen Arbeitseinsatz. Er fand am 29. März mit rund 50 Helfern auf einer Pflegefläche des Naturparks in Peenemünde statt.

Kooperation mit Flusslandschaft Peenetal

Lobend erwähnt Ulf Wigger die Zusammenarbeit mit dem Naturpark Flusslandschaft Peenetal. So halfen seine Naturwächter im Mai 2020 im Peenetal einen vom Biber zerstörten Deich wieder aufzufüllen. Umgekehrt waren in den Vorjahren Peenetal-Mitarbeiter beim Aufstellen von Amphibienzäunen auf Usedom dabei.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erfreulich ist auch, dass in den vergangenen Monaten die Ausstellung im Naturpark-Informationszentrum modernisiert werden konnte. Es gibt dort jetzt neue technische Module mit Beamer, Touchpads und Horchboxen. „Seit Mai 2003 sind dort gut 65 000 Besucher durchgegangen“, bilanziert Ulf Wigger. Noch seien einige Malerarbeiten im Infozentrum durchzuführen.

Für dieses Jahr kündigt der Naturparkchef einen neuen Kurs zum „Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer“ an. Interessenten könnten sich an die Kreis-Volkshochschule in Greifswald wenden. Geplant ist die Ausbildung im Zeitraum vom 8. April bis 5. Juni.

Lob kommt auch für die Usedom Tourismus GmbH. „Die Zusammenarbeit mit den Touristikern wertschätze ich sehr, insbesondere mit der UTG und deren Geschäftsführer Steuer ist sie sehr gut“, sagt Wigger. So konnte der Naturpark einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau des Nachhaltigkeitsportals auf www.usedom.de leisten.

Von Dietmar Pühler