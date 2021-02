Wolgast/Neppermin

Eine idyllische Insel, doch ein grausiges Bild: Im Stall liegen mehr als zehn tote Schafe, auf der Wiese davor finden sich noch mehr Kadaver. Zum Teil sind nur noch Fell und Skelett übrig. Insgesamt sind auf der Insel Werder im Achterwasser in den vergangenen Tagen rund 15 Schafe verendet. Vermutlich sind die Tiere verhungert oder an Entkräftung gestorben.

Das fünf Hektar große, private Eiland nördlich von Neppermin steht seit rund 50 Jahren unter Schutz und gehört zum Naturpark Insel Usedom. Zusammen mit der Nachbarinsel Böhmke und den angrenzenden Gewässern bildet es das 118 Hektar große Naturschutzgebiet Inseln Böhmke und Werder. Beide Inseln sind für den Besucherverkehr gesperrt.

Wilfried Starke, der das Gebiet als ehrenamtlicher Naturschutzwart betreut, hat als einer der ersten vom Tod der Tiere erfahren. „Dass so etwas passiert, ist wirklich sehr ärgerlich“, sagt Starke. Die Vogelschutzinsel wird seit Jahrzehnten beweidet, um verschiedenen Vogelarten gute Brutmöglichkeiten zu bieten. Vielleicht sei der Kälteeinbruch der letzten Wochen schuld am Tod der Tiere, meint der Hobbyornithologe. Ein Wolf habe mit großer Wahrscheinlichkeit nichts damit zu tun.

Rätseln über Todesursache

Die Vorsitzende des Landesschafzuchtverbandes, Susanne Petersen, bezweifelt allerdings, dass die Witterung das Massensterben in der Herde verursachten. „Entweder die Tiere waren durch Krankheit geschwächt oder sie hatten nicht genug Futter“, vermutet die erfahrene Schäferin. Gesunde Weidetiere könne man auch bei Schnee auf der Koppel lassen. Schafe würden sich „unterm Schnee das Gras freikratzen - dann muss dort aber Futter sein“. Dass mal ein altes oder schwaches Tier den Winter nicht übersteht, könne vorkommen. „Wenn aber so viele Tiere sterben, liegt das nicht an 14 Tagen Kälte“, ist Susanne Petersen überzeugt, die in Qualitz (Landkreis Rostock) selbst einen Schafzuchtbetrieb führt. Falls das Futter auf dem zwei Hektar großen Areal nicht ausreiche, müsse Heu zugefüttert oder die Zahl der Tiere reduziert werden.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald bestätigt, dass die Schafe „augenscheinlich entkräftet waren und verhungert“ sind. Vertreter des Veterinäramtes hätten sich vor Ort davon überzeugt, dass „auf der gesamten Wiese kein Futter“ zu finden war.

Allerdings müsse zunächst geklärt werden, wem die Schafe auf der Insel gehören. Die toten Schafe hätten keine Ohrmarken getragen. Die rund 20 Tiere, die überlebten, seien so scheu gewesen, dass ihre Identität nicht feststellbar war.

Wichtiges Brutgebiet Das Naturschutzgebiet Inseln Böhmke und Werder ist ein 118 Hektar großes Areal östlich der Ortschaft Balm, nördlich von Neppermin (Landkreis Vorpommer-Greifswald). Die Flächen gelten als wichtiges Brutgebiet verschiedener Küstenvögel. Die Unterschutzstellung erfolgte 1971. Besucher dürfen die Inseln nicht betreten. Zum Schutzgebiet gehören neben den Inseln Böhmke und Werder auch Bereiche des Nepperminer und Balmer Sees im Achterwasser sowie eine Landzunge im Norden.

Tierhalter bestreitet, dass es seine Schafe sind

Der Tierhalter, der die Landschaftspflege im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde übernimmt, bestreitet auch gegenüber der OZ, dass es sich um seine Schafe handelt. Jemand müsse die Tiere illegal auf die Insel gebracht haben. Seine eigene Herde habe er im Oktober von der Insel geholt und anderweitig untergebracht.

Ob dies eine Schutzbehauptung ist, will die Behörde nun prüfen. Landkreis-Sprecher Achim Froitzheim betont aber, dass der Tierhalter auch als „Finder der Tiere in der Verantwortung sei, sich um ihr Wohl zu kümmern. Laut Froitzheim wurden die toten Tiere am Freitag geborgen und die 22 Tiere, die überlebten, mit Heu versorgt.

Wilfried Starke, der viele Jahre beruflich mit dem Naturschutz auf Werder und Böhmke zu tun hatte, erinnert sich, dass zu DDR-Zeiten in Zusammenarbeit mit Professor Dathe vom Berliner Tierpark auf dem Werder Gotlandschafe gehalten wurden. Nachdem die abgeschafft wurden, übernahm zunächst ein privater Tierhalter mit Kamerunschafen die Landschaftspflege. Auf den folgte der jetzige Schafhalter.

Naturschutzwart Starke war zuletzt im Spätherbst auf dem Werder. Dabei sei ihm aufgefallen, dass die Herde „ein bunter Mix“ mit relativ vielen Mischlingen war.

In der Naturpark-Verwaltung verweist Frank Schröder darauf, dass er bereits mehrere Jahre nicht auf Werder war. Denn die Ranger sind vor allem auf der kleineren Schwesterinsel Böhmke aktiv. „Vor der Brutzeit sind wir dort fürs Mähen zuständig, damit die Flächen nicht verbuschen.“ Böhmke ist Brutgebiet für eine der größten Lachmöwenkolonien Deutschlands. Schröder: „Fest steht aber: Wer Tiere dorthin bringt, muss sich darum kümmern.“

Trotz des traurigen Vorfalls - der Landeschef des Naturschutzbundes (Nabu), Stefan Schwill, bricht eine Lanze für das Beweiden von Naturschutzflächen. „Bodenbrüter brauchen offene Landschaften.“ Wie Schafe, Rinder oder Pferde das Gras auf natürliche Weise kurzhalten, sei gegenüber dem gleichmäßigen Mähen durch Maschinen ein großer Vorteil.

Von Elke Ehlers