Waschow

Es ist ein Mammutprojekt, dem sich Olaf Graffenberger verschrieben hat. „Aber es lohnt sich“, meint der 52-Jährige, der vor gut vier Jahren das frühere Waschower Gutshaus von der Stadt Lassan kaufte, um es schrittweise wieder auf Vordermann zu bringen.

Der im 18./19. Jahrhundert als Fachwerkbau errichtete, unter Denkmalschutz stehende Herrensitz besteht aus zwei miteinander verbundenen Mittelganghäusern, von denen das Hauptgebäude etwa aus dem Jahr 1780 stammt. Nachdem sich Graffenberger in diesem Teilobjekt eine Wohnung hergerichtet hat, macht die geplante Sanierung des Hauses nun auch von außen sichtbare Fortschritte. Aktuell sind Handwerker dabei, das genauso markante wie seltene Mansardenwalmdach neu einzudecken. Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern sorgen nun leuchtende, naturrote Tonziegel für einen angenehmen Blickfang. Zuvor waren einige Dachschwellen und -sparren zu erneuern, wobei Graffenberger staunte, wie relativ gut der Dachstuhl noch erhalten ist.

Kalkmörtelputz für die Fassade

„Ende dieser Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein“, erklärt der Bauherr. „Dann kommt die Fassade dran, die anstelle des 1965/67 aufgebrachten Zementputzes mit Kalkmörtel verputzt werden soll. Bei der Gestaltung orientieren wir uns an einem Foto, das 1924 aufgenommen wurde, als das Gutshaus nach einem Brand wieder aufgebaut wurde. Auch neue Fenster sollen eingebaut werden.“

Die Dackdeckerarbeiten gehen zügig vorwärts. Noch in dieser Woche wollen die Handwerker fertig werden. Quelle: Tom Schröter

Mit seinen Arbeiten konzentriert sich Graffenberger, der in Berlin-Kreuzberg eine eigene Bautischlerei betreibt, auf das Haupthaus, an dessen Fassade sogar noch ein sehr gut erhaltenes, 1865 angebrachtes Wappen der Familie von Hackewitz prangt, der einst das Rittergut Waschow gehörte. Auch Fördermittel aus dem Bereich Denkmalschutz sollen zum Einsatz kommen.

Neben der alten Bausubstanz ist es auch die landschaftliche Lage, die den Tischlermeister zum Kauf der Immobilie gereizt hat. „Ich mag die Ruhe und Abgeschiedenheit und plane hier in Waschow einmal meinen Altersruhesitz“, erklärt Olaf Graffenberger, der in den zurückliegenden vier Jahren das Anwesen, zu dem auch ein großer Teil des früheren Gutsparkes gehört, Stück für Stück in Ordnung gebracht hat.

Früherer Park wurde von Müll befreit

„Der Park, der heute offiziell Wald ist, war stark vermüllt“, berichtet der Berliner, der die früheren Umweltsünden inzwischen getilgt, sprich die naturnahe Anlage vom Unrat befreit hat. Zudem hat er einen Entwässerungsgraben freigelegt. Wo rechterhand der Hauptzufahrt einst die maroden Stallanlagen und Schuppen standen, erstreckt sich jetzt eine große grüne Wiese. Von einem Nebengebäude wurde einstweilen die alte Dachkonstruktion wegen Baufälligkeit herunter genommen; die restliche Bausubstanz soll erhalten werden.

Wie die geräumige Gutshausanlage künftig konkret genutzt werden soll, stehe bisher noch nicht fest. „Möglicherweise lasse ich Wohnungen einrichten, aber das weiß ich noch nicht genau“, schildert der Eigentümer. Zunächst einmal komme es darauf an, die bestehende Bausubstanz so gut es geht zu sichern und zu bewahren. Da das alte, baulich schlicht gehaltene Gutshaus im Laufe seiner Geschichte in vielfacher Weise genutzt und umgebaut wurde, sei kaum noch originale Ausstattung vorhanden. „Aber das alte Treppenhaus existiert noch. Und das soll auch unbedingt erhalten bleiben.“

Von Tom Schröter