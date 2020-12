Ahlbeck/Peenemünde

Es dürfte eine der ungewöhnlichsten Aufgaben sein, mit der eine neunte Klasse je an einem Wandertag betraut war. Und dafür musste die 9gb der Europaschule in Ahlbeck noch nicht einmal das Schulhaus verlassen. Sie hätte auch gar nicht gedurft, denn Corona verhindert noch immer Ausflüge jeder Art. Stattdessen saßen die Schüler im Klassenraum und entwarfen bunte Verzierungen. Für eine tödliche Waffe. Genauer: für die Vergeltungswaffe 2 (V2), die „Wunderwaffe“ der Nazis.

Was seltsam klingt, hat einen historisch fundierten Hintergrund: Ausgangspunkt für das Schülerprojekt ist eine geplante Sonderausstellung des Historisch-Technischen Museums in Peenemünde. Darin geht es um den Grafiker Gerd de Beek, der zum Team der Heeresversuchsanstalt um Wernher von Braun gehörte. Neben wissenschaftlichen Informationsgrafiken hatte de Beek in den 1940er Jahren eine sehr spezielle Aufgabe: Er verzierte die sogenannten Versuchsmuster – also die berühmten schwarz-weißen Raketen, die zu Testzwecken in Peenemünde abgeschossen wurden. Spätestens ab Versuch Nummer zwei bis mindestens Nummer 50.

Anzeige

Lesen Sie auch: So soll die neue Dauerausstellung im Peenemünder Kraftwerk werden

V2-Rakete mit nackter Frau auf Mond

Soweit bekannt, wurde an jeder dieser Waffen ein symbolträchtiges Bild, ähnlich einem Plakat oder großen Papieraufkleber, als Glücksbringer angebracht. Berühmt geworden ist die Zeichnung von „Frau Luna“ – eine nackte Frau, die auf einer Mondsichel reitet. Sie ziert das Modell eines Nachbaus der V2-Rakete auf dem Museumsgelände und ist, nach der Ahlbecker Seebrücke, wohl das am meisten fotografierte Motiv auf Usedom.

Nachbildung einer A4 (V2) vor dem einstigen Kraftwerk Peenemünde. Quelle: Historisch-Technische-Museum

Die kommende Ausstellung stellt alle bekannten Motive und aktuelle Forschungsergebnisse rund um diese sogenannte „Tail Art“ vor. Also die Kunst, mit der Rümpfe von Flugzeugen, U-Booten oder Raketen verziert werden. Solche Bilder haben insbesondere beim Militär, nicht nur beim deutschen, eine lange Tradition. Und genau damit beschäftigten sich die Schüler der Ahlbecker Schule am Beispiel von „Frau Luna“ an ihrem Wandertag unter Anleitung von Sven Brümmel.

Pin-up-Fotos im Klassenzimmer

„Die Schüler sind dabei unsere Referenzgruppe“, erklärt er. „Wir testen an ihnen eine Aufgabe, die wir später auch unseren Besuchern stellen. Als Museumspädagoge finde ich es interessant, wie eine neunte Klasse die Ausstellung versteht.“ In seinem Einführungsvortrag zeigt er den Schülern auch Bildmaterial, das es an Schultafeln selten zu sehen gibt: Pin-ups und offenherzige Fotos der 50e Jahre Sexikone Betty Page. Bilder, die im 2. Weltkrieg zunehmend populärer wurden. „Klar kommt da Gelächter, wenn man die Motivation der Soldaten hinterfragt, sich solche Fotos anzusehen, und die sexuelle Befriedigung eine Rolle spielt“, so Brümmel. Andererseits: „Die Kinder kennen das alles doch aus der Alltagskultur.“

Sven Brümmel, Museumspädagoge im Historisch-Technischen Museum Peenemünde, und Klassenlehrerin Ilka Thoms. Quelle: Juliane Schultz

Auch Klassenlehrerin Ilka Thomas ist gelassen: „Die Schüler sind um die 15 Jahre alt, da sind Bilder von Nackten kein Tabu. Sie sind ja auf dem Weg, erwachsen zu werden. Es ist wichtig, dass die Schule ihnen den Raum dafür bietet.“ Schon im September war sie mit ihrer Klasse im Historisch-Technischen Museum. „Nur zwei von ihnen kannten das Museum“, so Thoms. „Aber mir ist wichtig, dass die Schüler sich da auskennen, wo sie herkommen und dass sie unbedingt auch über den Tellerrand schauen.“

„Komisch, dass wir das zeichnen sollten.“

Luna Friedrich schaut sogar noch viel weiter. Die 14-Jährige hat im Rahmen des Projektes zum ersten Mal von ihrer Namensvetterin „Frau Luna“ auf der Rakete gehört. Auf ihrem Entwurf öffnet ein Astronaut mit einem Reißverschluss das Weltall, wo ein bunter Schriftzug verkündet: „We need more Space“– also „Wir brauchen mehr Raum“.

Lena Mostek, Paula Sabel und Luna Friedrich beschäftigen sich am Projekttag ihrer Klasse mit der Gestaltung von V2-Raketen in Hinblick auf die neue Ausstellung des Historisch-Technischen Museums Peenemünde. Quelle: Juliane Schultz

Ganz in der Geschichte verhaftet ist dagegen der Entwurf von Gabor Arndt (15). Er zeigt die britische Flagge, durchbohrt, von einer V2 zerschlagen. Ganz klein am Rand weht eine Hakenkreuzfahne. Er gibt zu: „Erst einmal fand ich es komisch, dass wir das zeichnen sollten.“ Und auch sein Freund Max Ole Scheunert (14) sagt: „Ich war erst skeptisch, aber der Wandertag war das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. Die Zeit verging schnell und der Vortrag war spannend.“

Museumspädagoge: „Keine Denkgrenzen gesetzt“

Anders als in den Originalzeichnungen, in denen es immer wieder leicht bekleidete Frauen und nackte Oberkörper von Muskelmännern zu sehen gab, finden sich solche Darstellungen bei den Schülern nicht. Hier überwiegen stilisierte Adler und Machtsymbole. Auch das Hakenkreuz als Hoheitszeichen taucht immer wieder auf, obwohl es nicht typisch für die Entwürfe aus der Nazi-Zeit ist.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

„Die Schüler haben gefragt, ob sie es verwenden dürfen“, sagt der Museumspädagoge. „Das lag in ihrem Ermessen, ich habe keine Denkgrenzen gesetzt.“ Plausibel, denn solche Grenzen gibt es später für die Museumsbesucher, die vor dieselbe Aufgabe gestellt werden, auch nicht. Und die Museumsleute wissen dank der 9gb, mit welchen Ergebnissen sie voraussichtlich rechnen können.

Von Juliane Schultz