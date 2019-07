Ückeritz/Ulrichshorst/Trassenheide/Lassan

Ein Wochenende mit vielen kulturellen Höhepunkten liegt hinter der Insel Usedom. Die OZ schaute sich bei einigen Veranstaltungen einmal um.

Zum 28. Mal feierte die Thurbruchgemeinde Ulrichshorst am Samstag ihr Dorffest. Erstmals wurde es vor 20 Jahren anlässlich des 225-jährigen Bestehens des Dorfes so groß gefeiert, wie seitdem jedes Jahr. Eingerahmt von Kuchen- und Festzelt, Bühne, Grillstation und Autoscooter versammelte sich schier ganz Ulrichshorst in einem großen Kaffeegarten. Mit 86 Kuchen und Torten haben die Dorffrauen einen neuen Rekord aufgestellt. Bei 290 Einwohnern, die sich auf rund 70 Häuser verteilen, so Bürgermeister Karl-Josef Wurzel, eine beachtliche Leistung.

Doch das Dorffest ist mehr als ein Großaufgebot an Kuchen. Es ist Treffpunkt für Alt und Jung, Dörfler und Nachbarn aus den umliegenden Gemeinden und es ist ein Fest ganz ohne Kommerz, wie von vielen Besuchern zu hören war. Ein bisschen Rummel mit Kinderkarussell, Autoscooter und Schießstand gehört zwar auch dazu. Aber die größte Schlange entwickelte sich beim Kinderschminken. Nebenan an den Basteltischen übten sich Jungen und Mädchen daran, Geldbörsen aus Getränkekartons herzustellen. Riesenspaß hatten auch Erwachsene dabei, Riesenseifenblasen in den blauen Himmel schweben zu lassen.

Feiern durfte auch die Freiwillige Feuerwehr Ulrichshorst. Bürgermeister Wurzel übergab einen gebrauchten „Neu“-Wagen an den stellvertretenden Wehrführer Gunnar Siewert. Der alte Mannschaftstransportwagen hatte 35 Jahre auf dem Buckel. Höchste Zeit also für einen zeitgemäßen Transporter. 13 500 Euro kostete der gebrauchte Bulli inklusive Umrüstung vom Personentransporter der Rehaklinik Ückeritz in ein richtiges Feuerwehrauto. Der 7-Sitzer wurde von den Kameraden in Eigenregie umgebaut. Dank der Sparkasse Vorpommern und diverser Sponsoren wurde es möglich, das Fahrzeug anzuschaffen.

Hafenfest in Lassan

Mit einem Hauch maritimen Flairs, Liedern so schön wie der Norden und strahlendem Sonnenschein startete das Hafenfest in Lassan nach der Begrüßung durch Bürgermeister Fred Gransow, der auch eine Delegation aus der Partnergemeinde Marianowo ( Polen) willkommen hieß, mit Entertainer Willy Freibier. Das traditionelle Neptunfest, in Szene gesetzt durch den Lassaner Karnevalklub, Neptun mit Gefolge und begleitet von tänzerischen Darbietungen der Minifunken des LKK unter Leitung von Maxi und Johanna waren der nachmittägliche Höhepunkt. Und natürlich wurde auch getauft. Gleich 6 zu reinigenden Landratten gingen Neptuns Häschern ins Netz. Mit den Worten: ich Neptun, Beherrscher aller Meere, Seen, Teiche, Tümpel, Pfützen, Gräben und Flüsse. Herr aller Nixen, Klabautermänner, Wattwürmer und Seeungeheuer erhielten Kasia aus Marianowo als „Schrullige Scholle“, Henryk aus Hamburg als „Krummer Bückling“, die elfjährige Charlotte aus Werder als „Schweigsame Forelle von der Peene“, Danusia aus Marianowo als „Mutige Muräne“, Lassanerin Gudrun als „Freche Seegurke“ und die Wahl-Wolgasterin Kathrin als „Quasselnde Qualle“ ihre Tauf-Urkunde und wurden gereinigt vom Schmutz des Binnenlandes in sein Reich aufgenommen. Ein lustiges Kinderprogramm für die ganze Familie hielt Clown Holino bereit. Schlagermusik für jedermann bot Danny Bulla am späten Nachmittag an, bevor ab 19 Uhr die große Hafenparty startete.

Neptun kam auch zum Ückeritzer Hafenfest

Ein interessantes Programm erlebten viele Gäste beim Ückeritzer Hafenfest. Immerhin 19 Angler hatten sich zum Wettangeln gemeldet, darunter mit Romy Stein eine Frau und sechs Kinder, die Gutscheine erhielten. Die Marinekameradschaft Peenemünde präsentierte 16 selbst gebaute Schiffe. Darunter ein Rhein-Schubschiff, den U-Jäger HAI 45, ein Landungsschiff, die später ferngesteuert im Hafenbecken ihre Kreise zogen. Viele Händler boten vielfältige Waren an, wurde bei schönem Sommerwetter gefeiert. Bevor am Abend rockige Lieder von der Konzertbühne hallten, war am Nachmittag Neptun vom Ückeritzer Karnevalsverein mit seinem Gefolge angekommen. Mit seinen Häschern und Nixen war er aufmarschiert und vier gekaperte Opfer konnten sich der Neptuntaufe nicht entziehen. Ordentlich eingeseift mit Schaum und rasiert wurden sie von den Nixen Inga, Antonia, Taya, Leonie, Laura und Jayda später noch mit Wasser übergossen. Dann wurden Lukas, Jule, Leonard und Nico erst entlassen, als sie von irdischen Schlamm befreit, gesäubert und Neptun Gehorsam geschworen haben. Dazu wurden sie mit lustigen Namen wie „Grüne Flunder“ oder „fauler Frosch“ getauft. Den Abschluss bildete ein effektreiches Feuerwerk.

Schlagerstar sorgt für Stimmung in Trassenheide

So voll war es an der Konzertmuschel in Trassenheide wohl noch nie. Am Freitagabend gastierte Schlagerstar Ross Antony beim Ostseebadfest und legte vor rund 2500 Besuchern einen knapp einstündigen Auftritt hin. Sowohl die Trassenheider als auch deren Gäste erwiesen sich bei vielen Liedern sehr textsicher und konnten viele Songs mitsingen.

Der Schlagerstar weilte bereits tagsüber im Ort und schaute sich ein wenig um. Wie Kurdirektor Mario Aldehoff berichtet, möchte Antony wieder nach Usedom kommen –allerdings als Urlauber. „Er findet es sehr schön hier, meinte er zu mir“, so Aldehoff. Der Abend klang für die Besucher am Strand bei einem Höhenfeuerwerk aus. Danach wurde an der Konzertbühne weitergetanzt.

