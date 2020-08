Rostock

Ist der Schiffbau in MV am Ende? Die MV Werften sind zwar bis Ende September gerettet, die Zukunft bleibt aber ungewiss. Doch während die Werften in Stralsund, Rostock und Wismar um das Überleben kämpfen, scheinen die anderen Schiffbauer im Land bisher mit einem blauen Auge davonzukommen.

Vor allem bei der Papenburger Meyer-Gruppe und ihrer Rostocker Tochter, der Neptun Werft, ist der Blick längst wieder nach vorne gerichtet.

Neptun Werft noch zwei Jahre ausgelastet

Auch der Meyer-Verbund ist unter Druck geraten. Die Niedersachsen bauen auf ihren Werften fast ausschließlich Kreuzfahrtschiffe. Aber seit gut einem halben Jahr steht die Kreuzfahrt-Branche weltweit nahezu komplett still. In Turku ( Finnland) hat Meyer bereits mehr als 160 Werftarbeitern gekündigt, berichten Branchen-Medien. Weitere 300 könnten folgen. Auch in Deutschland schließt das Unternehmen betriebsbedingte Kündigungen bisher nicht aus.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: In diesen Tagen liefert die Rostocker Neptun Werft ein neues Flusskreuzfahrtschiff für die Reederei Viking River Cruises. In den nächsten Wochen soll gleich noch ein Neubau folgen. „Wir haben auch in Rostock viel zu tun. Die Arbeiten gehen größtenteils normal weiter“, sagt Peter Hackmann, Sprecher der Meyer-Gruppe. Die Kurzarbeit auf der Neptun Werft ist erst mal bis November befristet. Mindestens noch für die nächsten zwei Jahre sei die Neptun Werft ausgelastet, ist aus Papenburg zu hören.

Denn der Meyer-Gruppe ist es gelungen, dass kein einziger Neubau storniert wurde. Hackmann: Stattdessen arbeite die Werft mit den Auftraggebern an „Streckungen“. Heißt: Die Schiffe sollen später abgeliefert werden. Auch das neue Schiff der Rostocker Reederei Aida Cruises, die „Aidacosma“, soll mit geplanter Verzögerung in Dienst gestellt werden.

Blick in eine Schiffbauhalle der Neptunwerft. Hier entsteht ein Modul für ein mit LNG angetriebenes Kreuzfahrtschiff. Quelle: OVE ARSCHOLL

Branche vor Modernisierungswelle?

Auch Meyer denkt über einen Personalabbau auf Zeit nach. Entschieden sei aber noch nichts, heißt es aus der Zentrale. Und ob es dann auch Rostock treffen wird – unklar. Der Vorteil der Neptun Werft: Sie baut in erster Linie Flusskreuzfahrtschiffe. Die fahren bereits wieder. Zwar mit Einschränkungen, aber immerhin. Experten sagen für die „kleine Kreuzfahrt“ sogar ein weiteres Wachstum voraus – gerade weil die Schiffe klein, die Zielgebiete meist innereuropäisch sind.

„Neptun“ und seine gut 700 Mitarbeiter liefern aber auch die Maschinenraum-Module für die großen Kreuzliner aus Papenburg und Turku. Die Meyer-Gruppe hofft auf die Stärke ihrer Kunden: Die drei größten und finanzstärksten Reedereien der Branche lassen bei Meyer bauen. Die Disney-Gruppe, Royal Caribbean Cruise Line und die Aida-Mutter Carnival. Letztere hatte erst kürzlich bekanntgegeben, sich bis Ende 2021 mit ausreichend Kapital eingedeckt zu haben, um durch die Krise zu kommen.

Und: Carnival und viele andere große Reedereien stoßen derzeit alte Schiffe ab, halten aber an Neubauten fest. Neue Schiffe, die auch unter Pandemie-Bedingungen Urlaub möglich machen sollen. Die mit umweltfreundlicheren und effizienteren Antrieben unterwegs sind. Insgeheim hofft man bei Meyer bereits auf einen Modernisierungsboom – und will mit Spitzentechnologie made in Papenburg und Rostock so aus der Krise steuern.

Lürssen arbeitet weiter

Auch auf der Peene-Werft gibt es keine Pause. Die Schiffbauer in Wolgast arbeiten unter anderem an Sektionen für Deutschlands neue Korvetten. Quelle: Tilo Wallrodt

Auch die Lürssen-Gruppe spricht davon, dass sich die Aussichten für die Schiffbau-Branche weltweit und auch in Deutschland „eingetrübt“ hätten. Und dennoch sagt Werften-Sprecher Oliver Grün: „Wir sind zuversichtlich, unsere Werftengruppe auch künftig ohne substanzielle Einbrüche durch die gegenwärtige Krise führen zu können.“ Das gelte auch für den Standort Wolgast.

Auf der Peene-Werft werde „zeitversetzt gearbeitet“ – aus Gründen des Pandemie-Schutzes. Grün: „Bis jetzt führen wir den Betrieb auf der Peene-Werft regulär fort. In Wolgast arbeiten wir aktuell am Neubau des Explorer Vessel sowie am Bau der Hinterschiffe für die insgesamt fünf neuen Korvetten der Klasse 130 für die Deutsche Marine.“ Das erste Hinterschiff wurde bereits nach Hamburg zum Zusammenschluss mit dem Vorschiff verholt.

Damit aber nicht genug: Die 300 Mitarbeiter sind zudem mit Reparaturen am Tender „ Rhein“, am Minenjagdboot „ Bad Rappenau“ und dem Hohlstablenkboot „ Pegnitz“ beschäftigt. Allesamt Schiffe der Marine. Auch die „ Bayreuth“, ein Patrouillenboot der Bundespolizei, wird an der Peene gewartet.

Tamsen: Neuauftrag steht unmittelbar bevor

Christian Schmoll, Werftchef bei Tamsen Maritim, rechnet in den kommenden Tagen mit einem Großauftrag für die Rostocker Schiffbauer. Quelle: Moritz Naumann

Christian Schmoll, Geschäftsführer der Rostocker Werft Tamsen Maritim, gibt sich ebenfalls absolut zuversichtlich: „Es geht uns trotz der Krise gut!“, sagt er. Der Wettbewerb sei hart, auch auf nationaler Ebene. Dennoch seien die Rostocker ausgelastet. Und er sucht sogar noch Personal, Facharbeiter – und Tamsen Maritim stellt sechs neue Azubis ein.

Denn: „Wir rechnen damit, dass unsere Neubau-Abteilung in Kürze einen Auftrag einer großen deutschen Behörde vermelden kann“, sagt Schmoll. Details dazu: noch vertraulich.

Von Andreas Meyer