Karlshagen

Bald geht der große Neubau los: Noch bis zum 19. März können die Kundinnen und Kunden des Netto an der Hauptstraße in Karlshagen einkaufen, danach schließt der Laden bis zum vierten Quartal dieses Jahres seine Türen. Die Filiale wird für knapp 2,3 Millionen Euro komplett abgerissen und neu gebaut, teilt Patrick Muranko, der Gebietsleiter der Expansion Ost, mit. Es sollen 800 Quadratmeter Verkaufsfläche – und damit 200 Quadratmeter mehr als zuvor – und über 50 Parkplätze entstehen, bis der Markt wieder bereit für tägliche Einkäufe ist.

Was erwartet Kundinnen und Kunden in der neuen Filiale? Der Geruch von frisch aufgebackenen Brötchen und Brot soll den Kunden gleich am Eingang begrüßen, denn besonders die Backstation soll eine Rundumerneuerung bekommen, macht Patrick Muranko neugierig. Dies liegt unter anderem daran, dass es neben dem neuen Netto keinen eigenständigen Bäcker geben wird. Stattdessen soll die Backwarenstation den Bedarf an frisch aufgebackenen Brötchen oder Broten decken. Auch Kuchen und andere gebackene Süßwaren gehen dann über den neuen Back-Tresen.

Kürzere Wege für den Pfand

„Da ein Supermarkt immer für Frische steht, wird auch auf das Angebot an Obst und Gemüse geachtet. Dieses soll nach dem Neubau noch vielfältiger ausfallen“, verdeutlicht der Gebietsleiter. Mehr Waren, mehr Sorten – damit Kunden nicht zum anderen Supermarkt müssen, um den Rest zu besorgen. Lange Wege durch die Regale des Supermarkts mit einem vollen Wagen mit Pfandflaschen sind nach dem Umbau auch nicht mehr notwendig, denn die Leergutstation soll für Kunden leicht zugänglich direkt am Eingang des Einkaufsmarktes positioniert werden.

Der neue Markendiscount wird eine komplette Glasfassade bekommen, die den alltäglichen Einkauf hell und freundlich gestaltet, sagt Muranko. Ein modernerer Look, bei dem die Kunden schon von der Straße aus einen Blick in den Supermarkt werfen können. Im Fokus steht ebenfalls, das Geschäft nachhaltiger zu machen. Dies soll unter anderem durch die Nutzung von Wärmerückgewinnung und LED-Licht im ganzen Markt umgesetzt werden.

Das Gebäude ist in die Jahre gekommen – deswegen ein Neubau

Während des Bauvorgangs werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die nächstgelegenen Netto-Markendiscount-Filialen in Zinnowitz und Wolgast verlegt. Auch die Kunden können währenddessen auf diese beiden Alternativen ausweichen. Damit auch jeder Bescheid weiß, wird alles genau ausgeschildert werden. Das Personal wird anschließend wieder vollständig übernommen und besteht derzeit aus 14 Beschäftigten. Muranko kündigt an, dass mit dem Umbau aber noch mehr Stellen geschaffen werden könnten.

Der Supermarkt ist nun bereits seit 2009 in Karlshagen und wurde damals als Penny-Filiale übernommen und zum Netto-Markendiscount umgewandelt. „Das Gebäude steht allerdings schon seit Zeiten der 1990er bis 2000er Jahre dort und ist einfach in die Jahre gekommen.“, teilt Patrick Muranko mit. Deshalb sei der Abriss und Neubau nun auch notwendig. Im April beginnen die ersten Abbrucharbeiten und ab Mai geht es schon mit dem Bau weiter. Um alle Bautätigkeiten kümmert sich die Firma Terra Plan aus Seehausen in Brandenburg.

Die Kunden haben den Markt bislang sehr gut angenommen und die Mitarbeiter vor Ort hoffen, dass es auch nach dem Umbau so bleibt. In einer Woche von Montag bis Samstag besuchen die Filiale in Karlshagen im Durchschnitt 3,5 Tausend Kunden.

Bis zur Umsetzung des Projekts wurde fleißig in Zusammenarbeit mit dem Bauamt Zinnowitz des Amtes Usedom-Nord getüftelt. Knapp zwei Jahre habe die Planung gedauert, jetzt können der Abriss und die Neugestaltung vom Netto-Markendiscount starten. Filialleiterin Angela Nehmzow sagt: „Ich freue mich riesig über den Neubau!“. Sie ist schon von Anfang an dabei und begeistert, dass es nun losgeht.

Von Cheyenne Adrion