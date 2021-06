Netzeband: Was die Nudeln der „Genuss.Werk“-Manufaktur so besonders macht

Netzeband

Diese Nudeln sind etwas ganz Besonderes: Sie entstehen in einer Manufaktur direkt vor der Haustür aus Zutaten, die ebenfalls total regional sind. Denn sie bestehen aus Hartweizengrieß, Wasser und – sonst nichts. Hergestellt werden sie im Start-up-Unternehmen „Genuss.Werk“ von Finja Holzhausen im Landwirtschaftsbetrieb Gut Netzeband.

Die große Portion „Sonst nichts“ ist der jungen Frau besonders wichtig, deshalb wird auf der Verpackung auch gezielt darauf aufmerksam gemacht. „Ich bin ein Fan von Lebensmitteln, die aus der Region stammen, frisch sind und lecker schmecken. Was ich nicht will, sind künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und andere künstliche Zusatzstoffe, mit denen Lebensmittel oft versetzt werden“, sagt die 32-Jährige. Dass sie im Bereich Lebensmittel aktiv wird, liegt an der Landwirtschaft, die ihr Mann betreibt.

Eine Idee mit Herzblut

„Die Idee, eigene Nudeln herzustellen, entstand 2019. Damals erzählte mir eine Bekannte, deren Pferd auf unserer Weide steht, von der Nudelherstellung ihrer italienischen Familie. Die Nudeln auf den Fotos sahen so köstlich aus, dass ich dazu inspiriert wurde, selbst welche herzustellen.“ Außerdem weiß die Zweifach-Mama, dass Nudeln sozusagen in jedem Haushalt gekocht werden, besonders wenn man Kinder hat. „Geht es nach unserem Sohn, essen wir täglich Nudeln“, berichtet sie lachend und vermutet, dass auch die Tochter ein echter Nudel-Fan werden könnte, da sie derzeit aus dem Kinderwagen heraus sehr genau beobachtet, wenn Nudeln produziert werden.

„Aus meiner Idee wurde Herzblut“, berichtet Finja Holzhausen. Anfang 2020 hat sie dann das „Genuss.Werk“ eröffnet, wo sie unter dem Motto „100 % Geschmack, 100 % Herzblut“ arbeitet. Mit den von ihr hergestellten Nudeln fand sie schnell Abnehmer, denn auf bewusste Ernährung sowie Qualität und Regionalität der Produkte legen die Kunden großen Wert.

Mittlerweile werden die Nudeln vom Gut Netzeband auf Usedom im Pier 14 in Zinnowitz, im Café „Seelchen“ in Neuendorf auf dem Gnitz, im Kontor 1 in Bansin, in der Brasserie Hermann und in einem Edeka-Markt in Greifswald sowie im Hofladen von Bauer Augustin in Kemnitz, im Gut Owstin und auf dem Ferienhof Willi in Stilow angeboten.

Die Muschelnudeln trocknen wie alle anderen Sorten mehrere Tage an der Luft. Quelle: Cornelia Meerkatz

Vier Sorten im Angebot

Vier verschiedene Sorten hat Finja Holzhausen schon kreiert. Der Klassiker, mit dem alles begann, waren Kringelnudeln. Es folgte die Wellennudeln und die Zwirbelnudeln. Seit neuestem entstehen auch Strandmuschel-Nudeln. „Das passt zur Region“, findet die Produzentin. Bald soll es auch Spaghetti geben. „Die Nachfrage wächst, denn wir verkaufen zudem auch ab Hof.“

Fast die ganze Wertschöpfungskette der Nudelproduktion wird im Genuss.Werk abgebildet. Dazu gehören Getreideanbau, Ernte, Produktion, Trocknung, Verpackung und Vertrieb. So baut der Ehemann extra auf einem Acker einen Hektar Hartweizen an, der normalerweise in unserer Region nicht zu finden ist. Etwa fünf Tonnen Hartweizen beträgt die Ernte von dieser Fläche, die dann in einer speziellen Mühle zu Grieß verarbeitet werden. In großen Papiersäcken kommt der Hartweizengrieß zurück zum Gut Netzeband, wo sich Finja seiner annimmt.

Bronzematrizen für den Teig

In einer Knetmaschine, für die man einen Kleinwagen kaufen könnte, entsteht der Teig aus dem Hartweizengrieß und Wasser. „Der Teig muss sehr krümelig werden, damit dann die Nudeln aus der Form gedrückt werden können. Im Gegensatz zur industriellen Nudel-Fertigung verwende ich Bronzematrizen. Dadurch haben die Nudeln eine raue Oberfläche und können die Soße gut aufnehmen“, so Holzhausen. Auch die Trocknung erfolge nicht in irgendwelchen Maschinen, sondern an der Luft. „Die Nudeln werden klimaneutral ohne zusätzlichen Energieaufwand in Trockenhorden drei bis fünf Tage luftgetrocknet“, erklärt sie. Während sie erzählt, leuchten ihre Augen. Es ist zu spüren – hier spricht ein Nudel-Fan, dem das eigene Produkt schmeckt.

Vier Sorten - Kringel-, Wellen-, Zwirbel- und Muschelnudeln - entstehen bei Finja Holzhausen in der Genuss.Werk-Manufaktur. Quelle: Cornelia Meerkatz

20 Kilo Hartweizengrieß verarbeitet Finja Holzhausen derzeit pro Tag. „Die Nudelherstellung macht mir viel Spaß und das positive Feedback meiner Kunden motiviert mich dazu, mein Angebot zu erweitern“, erzählt sie und hat schon neue Pläne im Kopf. Gerade ist ein kleiner Laden im Entstehen. Denn mit ihren Nudeln der Marke „Genuss.Werk“ möchte sie noch viele weitere Kunden begeistern. Dass ihr das gelingt, gilt als sicher – denn in Verbindung mit der plastikfreien Verpackung sind Umweltfreundlichkeit, Regionalität und Geschmack in einer Tüte vereint.

Nudelbestellung: Per E-Mail an finja.holzhausen@t-online.de oder telefonisch 0151-21426324

