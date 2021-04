Netzprobleme im Usedomer Norden und in Heringsdorf

Inselnorden/Heringsdorf

Am Dienstag ist es im Bereich des Usedomer Inselnordens und in Heringsdorf tagsüber zum Ausfall von Internet, Fernsehempfang und Telefonie gekommen. Laut Mitteilung des Versorgers AEP Plückhahn sind insgesamt mindestens 800 Haushalte unter anderem in Karlshagen und Zinnowitz betroffen.

„Das Glasfaserkabel, das in der Nähe von Karlshagen vom Festland unter dem Peenestrom hindurch auf die Insel Usedom führt, wurde bei Tiefbauarbeiten beschädigt, so dass es zum Ausfall der betreffenden Medien gekommen ist“, informiert Frank Plückhahn, Geschäftsführer der AEP Plückhahn Netze GmbH.

Betreiber dieser Verbindungsleitung zwischen Festland und Insel ist laut Frank Plückhahn die e.discom Telekommunikation GmbH, deren Mitarbeiter nach Kräften bemüht seien, den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Unter anderem das Versorgungsnetz von AEP Plückhahn Netze GmbH sei von dem Ausfall betroffen, da deren Anschlussleitung, die über Zinnowitz bis nach Heringsdorf führt, bis zur Reparatur des Kabels folglich auch über kein Signal verfüge.

Von Tom Schröter