Alle Jahre wieder wollen die Förster des Forstamtes Neu Pudagla alle Usedomer und Gäste mit frischen Weichnachtsbäumen versorgen. Am Mittwoch beginnt der Verkauf, auch wenn kein, wie sonst üblich, Weihnachtsbaummarkt stattfindet. Verkauft wird bis zum 23. Dezember wochentags auf dem Hof des Forstamtes auf der Insel Usedom in der Zeit von 13 bis 16 Uhr. Zusätzlich erfolgt am 12. und 13. Dezember, dem 3. Advent, der Baumverkauf auf dem Forsthof in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.

„Ich hoffe, dass wir mit der verlängerten Verkaufszeit sicherstellen können, dass der Ansturm am dritten Advent geringer ausfällt als sonst üblich. Schließlich ist es unser Ziel, alle mit Bäumen zu versorgen ohne dass eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht“, betont Forstamtsleiter Felix Adolphi.

Auch der Waldladen hat jeweils von dienstags bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, so dass frisches Wildbret sowie weitere Wildspezialitäten und Präsentboxen aus dem Landeswald dann wie gewohnt erhältlich sind.

Von Cornelia Meerkatz