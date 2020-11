Neu Pudagla/Greifswald

Anlässlich des bevorstehenden Totensonntags am 23. November findet trotz Corona auch in diesem Jahr der beliebte Schmuckreisigverkauf auf dem Forsthof in Neu Pudagla statt. Die Vorbereitungen laufen nach Auskunft des Forstamtes bereits auf Hochtouren, sprich das erste Tannengrün wird bereits geschnitten, um die Versorgung der Bevölkerung mit günstigem Tannengrün zu gewährleisten.

Ab Dienstag, den 10. November, bis Samstag, den 21. November, kann Tannengrün zur Grababdeckung oder Zweige für Adventskränze auf dem Forsthof des Forstamtes Neu Pudagla erworben werden. Verkaufszeiten sind Dienstag bis Samstag jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Verschiedene Nadelbaumarten werden angeboten

Auf dem Forsthof des Forstamtes Jägerhof in der Hainstraße in Greifswald-Eldena findet am 11. und 12. November der diesjährige Schmuckreisigverkauf statt. Der Verkauf beginnt an beiden Tagen um 13 Uhr und endet jeweils um 15.30 Uhr. Angeboten wird Schmuckreisig verschiedener Nadelbaumarten.

Von Cornelia Meerkatz