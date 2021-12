Auch in diesem Jahr lädt das Forstamt Neu Pudagla am zum Kauf von Weihnachtsbäumen auf seinen Forsthof ein. An beiden Tagen hatten die Kunden die Auswahl zwischen 1000 Nordmanntannen, Fichten und Kiefern aus der Region. Der Andrang war wie jedes Jahr riesig – auch ohne vorweihnachtliches Rahmenprogramm.