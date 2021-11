Neu: Süße Wolgaster Kreationen mit Sahnehäubchen

Wolgast

„Meine Liebe zur Kreativität habe ich von meiner Oma Hedwig“, sagt Manuela Galioto, während sie die nächste Geburtstagstorte in Form bringt. „Sie hat oft in der Küche mit mir zusammen gebacken. Mein gedeckter Apfelkuchen zum Beispiel – das ist ihr Rezept!“

Längst hat Ela, wie sich Manuela Galioto selbst nennt, das Konditorhandwerk perfektioniert. In ihrem „Kalorienreich“ in der Wolgaster Wilhelmstraße entstehen unter ihren geschickten Händen wahre Kunstwerke: Torten und Törtchen, Kekse und Küchlein, Muffins, Cakesicles, Cupcakes und vieles mehr – allesamt Unikate und hübsch anzusehen. Bei thematischen Kreationen lässt die gebürtige Wolgasterin ihre ganze Fantasie spielen. Ob Harry-Potter-, Spiderman- oder Segelboot-Torte: „Alles wird individuell mit den Kunden abgestimmt, sowohl das Innenleben als auch die Dekoration“, erklärt Ela.

20 Jahre auf Sizilien verbracht

Seit nunmehr drei Jahren lebt die Konditorin wieder in Wolgast, wo schon ihr Großvater Werner Fischer als Schiffsführer der Eisenbahndampffähre „Stralsund“ auf dem Peenestrom zwischen der Insel Usedom und Wolgast hin und her pendelte. Nach ihrer Lehre als Fachverkäuferin für Textil-, Schuh- und Lederwaren im einstigen HO-Kaufhaus „Magnet“ am Wolgaster Markt verließ sie mit 18 Jahren ihre Geburtsstadt in Richtung Hamburg, wo auch ihr Sohn und ihre Tochter geboren wurden.

Die Torten kreiert die Fachfrau gemäß den individuellen Vorstellungen ihrer Kunden – sowohl das Innenleben als auch die Dekoration. Quelle: Tom Schröter

Von hier aus führte sie ihr Weg schließlich nach Sizilien, wo sie und ihr damaliger Ehemann im Dörfchen Pedagaggi unweit von Taormina eine Konditorei samt Gelateria und Café aufbauten. „Wir fingen ganz klein an und haben es bis zur größten Konditorei des Ortes gebracht“, berichtet Ela voller Stolz und fügt hinzu: „Sizilien wird immer in meinem Herzen bleiben.“ 20 Jahre lang lebte das pommersche Küstenmädel auf der Mittelmeerinsel. Dann plante sie aus familiären Gründen ihre Rückkehr nach Vorpommern. „Auch war das Heimweh zu stark. Die Heimat ruft! – Der Spruch stimmt“, sagt sie.

Inzwischen hat sich Ela neu sortiert und auf ihr berufliches Können besonnen, das sie sich während ihrer Ausbildung zur Pasticcere (Konditorin) auf Sizilien angeeignet hat. „Für meine Freiheit habe ich alles aufgegeben und jetzt noch mal ganz von vorn angefangen“, erklärt sie freimütig. „Ich hab’ viel Arbeit, aber bin glücklich dabei.“ Es gebe da den einen besonderen Moment, jenen Augenblick, in dem die Kunden ihre Torte zum ersten Mal in Augenschein nehmen: „Die Emotion dann ist ganz echt und pur.“

Besonders gefragt: Torten-Monoportionen

In relativ kurzer Zeit hat sich Ela’s Tortencatering schon einen gewissen Kundenstamm erarbeitet. „Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die beste Reklame“, meint die Inhaberin, die schon Interessenten auch zum Beispiel von Rügen, aus Greifswald und aus Anklam begrüßen konnte. Die meisten Kunden kommen jedoch aus Wolgast und Umgebung und von der Insel Usedom.

Diese Jubiläumstorte zauberte die Konditorin für die Mitglieder und Gäste des Wolgaster Rudervereins, die im September das 111-jährige Bestehen des Vereins feierten. Quelle: privat

„Besonders gefragt sind die Cupcakes, die auch von Älteren gut angenommen werden. Denn: Das sind kleine Torten-Monoportionen, die es in vielen Geschmacksrichtungen gibt. Auch zum Beispiel russischer Zupfkuchen im Miniaturformat, Käse-Sahne-Kuchen und Tarte, ein französisches Mürbeteiggebäck, mit unterschiedlichen Füllungen, seien gefragt.

Bei speziellen Herausforderungen läuft Manuela Galioto zur Höchstform auf. Ob mehretagige Hochzeitstorten mit Golddekor, Herz-Torten für Verliebte oder flippige Leckereien zum Geburtstag – die Konditorin hat Spaß an der Umsetzung immer neuer Ideen. Zum 111-jährigen Jubiläum des Wolgaster Rudervereins schuf Ela ein süßes mit Steg, Ruderbooten und obligatorischer Möwe bestücktes Hafenbecken, das während der Jubiläumsparty viele ebenso begeisterte wie heißhungrige Abnehmer fand.

Von Tom Schröter