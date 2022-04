Neu auf Usedom: Humperdinck-Strandwein erinnert an Komponisten

Heringsdorf

Der Himmel strahlt wolkenlos über der Strandbar in Heringsdorf. Dazu die Ostsee, welche blau bis zum Horizont schimmert. Urlaubsfeeling pur bei Betreiber Alexander Birkholz. Nicht nur der Himmel und das Wasser sind blau, sondern auch die Flasche des neuen Weines, welchen er dort seit dieser Woche verkauft. Es ist aber nicht nur irgendein Wein, sondern dieser hat einen direkten Bezug zu Usedom. „Der Wein heißt ‚Der Engelbert‘ und die Edition hat den Namen ‚Die Erinnerung‘“, erklärt Birkholz.

Vor rund 150 Jahren komponierte der spätromantische Komponist Engelbert Humperdinck (1854–1921) als Paderborner Abiturient die kleine Komposition „Erinnerung“ für das Poesiealbum seiner früh verstorbenen Schwester Ernestine. Die originale Notenschrift befindet sich heute im Besitz des Ex-Bild-Chefs Kai Diekmann und wurde inzwischen von der Deutschen Grammophon als Teil eines Humperdinck-Albums veröffentlicht.

Leichter und frischer Wein für den Strandabend

Mehrere Dokumente bezeugen, dass Humperdinck mehrfach auf Usedom gewesen ist – unter anderem in der Villa „Meeresblick“, welche heute Diekmann gehört. „Dieser Wein ist als Hommage an den Komponisten Engelbert Humperdinck gedacht, der vor über 100 Jahren viel Zeit auf der Insel Usedom verbracht und dort wunderbare Musik geschaffen hat“, so Diekmann.

Bei dem Wein handelt es sich laut Diekmann um einen „frischen und leichten“ Riesling aus dem Jahr 2021 vom Weingut Spielmann-Schindler aus der Pfalz. „Den Kontakt zu dem Winzer Nobert Schindler habe ich über Altbundeskanzler Helmut Kohl hergestellt, denn dieser Winzer war 24 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag“, erklärt er. Regelmäßig lässt sich Diekmann mit Wein aus der Pfalz beliefern.

Diekmann legte bei der Produktion Wert darauf, dass der Wein in blauen Flaschen abgefüllt wird. Die Farbe passt zum Himmel und zum Strand auf Usedom. Quelle: Hannes Ewert

Die erste Auflage des Weines ist auf 1000 Flaschen limitiert. „Das hängt aber nicht damit zusammen, dass es nicht genug Wein gibt, sondern nicht genug blaue Flaschen“, erklärt der Medienexperte. Auf der Rückseite der Flasche befindet sich ein QR-Code. Wer diesen scannt, gelangt direkt zur Musik von Engelbert Humperdinck.

Weinvertrieb für Usedom ist ein kleines Hobby

Erst kürzlich reiste Diekmann mit einer österreichischen Delegation um Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach Kiew und Moskau, um sich zunächst mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und anschließend mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Dass Diekmann nebenbei noch Zeit hat, sich um den Vertrieb von Humperdinck-Wein zu kümmern, bezeichnet er als sein Hobby.

Der Wein ist ab sofort bei „Alex Strandbar“ auf Höhe des Steigenberger-Hotels erhältlich. „Den gibt es nirgendwo anders zu kaufen – auch nicht online“, so Diekmann. Er wollte, dass der Wein am Strand verkauft und getrunken wird, denn sowohl die Optik als auch die leichte Frische des Getränks passen an den Strand. Eine Flasche kostet 20 Euro.

Nächstes Jahr neue Wein-Edition und Humperdinck-Festtage

Im kommenden Jahr soll es nicht nur eine weitere Wein-Edition unter dem Namen „Der Sturm“ auf den Markt kommen, sondern die Humperdinck-Festtage sollen wieder stattfinden. Zuletzt wurde an Engelbert Humperdinck im September vergangenen Jahres mit verschiedenen Veranstaltungen gedacht.

Von Hannes Ewert