Neu in Wolgast: Gottesdienste für Jugendliche

Wolgast

Anna Luise Wenzel und Martijn Wemmers bieten fortan spezielle Jugendgottesdienste in Wolgast an. Erstmals wird am 18. Oktober um 19 Uhr im Saal der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Mahlzow, Straße der Freundschaft 36b, eingeladen. Im Anschluss soll auf dem Außengelände gegrillt werden.

Ziel ist es, mit den Gottesdiensten für alle Jugendlichen aus den verschiedenen christlichen Gemeinden in Wolgast einen Treffpunkt für gemeinsames Gebet, Lobpreis und Gemeinschaft als Christen zu schaffen. Die Gottesdienste sollen etwa alle drei Monate abwechselnd in den Räumen der Freikirche und in der St. Petri- bzw. der St. Jürgen-Kirche stattfinden.

Eingeladen sind alle Interessierten ab dem Konfirmandenalter bis junge Erwachsene. Die Gastgeber freuen sich auf eine rege Beteiligung und ein tolles neues Miteinander und Kennenlernen.

Von Tom Schröter