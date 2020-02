Neu in Wolgast: Muskeln aus der Steckdose

Wolgast

Am 30. Januar hat Leon Vil neben Blumen-Hoffmann in der Wolgaster Bahnhofstraße 5 sein Studio „Klook Fit“ eröffnet. Hier hält der 28-Jährige, der in Berlin eine Ausbildung zum Fitnesstrainer, Personaltrainer und Sporttherapeut durchlaufen hat, verschiedene Geräte vor, die dem Muskelaufbau und der -regeneration sowie einfach dem Wohlfühlen dienen.

Im Zentrum des Studios steht ein Gerät zur elektrischen Muskelstimulation ( EMS). „Für das EMS-Training gibt es einen Spezialanzug mit eingearbeiteten Elektroden, der ebenfalls bei mir zu haben ist“, erklärt Leon Vil. „Das jeweilige Trainingsprogramm wird auf den individuellen Fitnessstand abgestimmt und regelmäßig aktualisiert.“ Konkret stimulierten die von den Elektroden ausgehenden Impulse die betroffene Muskulatur, ohne dass diese aktiv bewegt werden müsse. Muskelmasse werde so auf- und Körperfett abgebaut.

„Das EMS-Training eignet sich besonders für Menschen, die körperliche Handicaps, wie zum Beispiel Rheuma, oder Verletzungen erlitten haben und gezielt Muskeln aufbauen möchten“, erläutert der frühere Koserower den medizinischen Nutzen. „Außerdem ist es für Leute gedacht, die wenig Zeit haben. Denn: Bereits ein 20-minütiges Training pro Woche gilt als ausreichend.“

Der Inhaber, der selbst seine EMS-Anlage nutzt und auch Kraftsport treibt, hält in seinem Studio zudem eine Infrarotsauna sowie eine Infrarot- und eine Überwasser-Massageliege vor, die der Regeneration nach erfolgtem Training dienen oder auch unabhängig von einem Training genutzt werden können, um etwa Verspannungen zu lösen. Perspektivisch will der Fachmann zusätzlich Kurse anbieten. Die dafür notwendige Genehmigung seitens der Zentralen Prüfstelle Prävention erwartet er demnächst.

Von Tom Schröter