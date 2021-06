Neuauflage „Night of Light“: Farbiges Licht für den Wolgaster Rathausplatz am Dienstagabend

Wolgast

Wunderschön und doch zugleich auch bitterernst – so präsentierte sich im vergangenen Jahr im Juni „Night of Light“. Abends wurden für mehrere Stunden die berühmte historische Seebrücke in Ahlbeck und das Historische Rathaus in Wolgast ganz in Rot getaucht. Veranstalter aus der Region machten damit auf ihre prekäre Situation in der Coronakrise aufmerksam. Zu dieser Zeit hatten sie bereits dreieinhalb Monate keinen Cent verdient und die Branche war von der Politik total vergessen worden.

In Wolgast hatte Max Kirschstein aus Wolgast die Aktion initiiert. Um das Historische Rathaus in rotes Licht zu hüllen, brachte er damals zusammen mit Freunden 24 Akkulampen, eine Nebelmaschine, LED-Lampen und konservatives Licht zum Einsatz. Gut 150 Wolgaster bestaunten seinerzeit das Rathaus.

Auch in diesem Jahr gibt es mit „Night of Light“ einen Protesttag. Denn über ein Jahr war die Veranstaltungsbranche zum Nichtstun verdammt. Und auch jetzt darf noch nicht mit voller Kraft gearbeitet werden. Deshalb ist Max Kirschstein wieder mit dabei. Am Dienstag hüllt er ab 22 Uhr bis 1 Uhr am nächsten Tag den Wolgaster Rathausplatz samt Historischem Rathaus in farbiges Licht – und hofft auf viele Zuschauer. Er hat aus diesem Grund sogar einen Imbisswagen besorgt.

Die Zuschauer des vergangenen Jahres waren trotz des ernsten Hintergrundes jedenfalls total begeistert. In so einer besonderen Atmosphäre hatten sie Rathaus und Rathausplatz noch nicht erlebt.

Von Cornelia Meerkatz