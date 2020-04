Neue Abkürzung zum Wolgaster Krankenhaus

Wolgast

Wer vom Wohngebiet Wolgast-Nord zum Krankenhaus gehen will, kann seit dieser Woche eine Abkürzung nutzen. Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) teilt mit, dass ein Verbindungsweg von der Backofentrift zum Krankenhausgelände geschaffen wurde. Dieser befinde sich auf Höhe der Einmündung des Schwarzen Weges zwischen der Gartensparte und dem Freigelände des ILL-Kindergartens. Im Zaun wurde eine Lücke geschaffen und ein Stück Weg gepflastert.

Vor geraumer Zeit war ein in der Nähe des Schwesternheimes vorhandener Verbindungsweg von privater Seite geschlossen worden, da es in diesem Bereich immer wieder zu Verunreinigungen gekommen war. Seitdem mussten Fußgänger, um vom Neubaugebiet zum Krankenhaus zu gelangen, einen mehrere 100 Meter langen Umweg über die Chausseestraße in Kauf nehmen.

Von Tom Schröter