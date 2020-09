Heringsdorf

„Bilder wie Lieder“ mit Werken von Ellen Fuhr (1958-2017) nennt sich die neue Ausstellung im Heringsdorfer Kunstpavillon. Am Sonnabend wird sie vom Usedomer Kunstverein eröffnet. Die Vernissage findet um 17 Uhr im Heringsdorfer Kunstpavillon statt. Die Laudatio hält die Kunsthistorikerin Dr. Kornelia Röder. Die Besucher dieser Ausstellung erwarten rund 50 Arbeiten der Berliner Künstlerin auf Papier und Leinwand mit Bezug zum Meer, eine Kollektion von Stillleben, Allegorien und Adaptionen aus den letzten beiden Jahrzehnten sowie Skizzen und Zeichnungen.

1999 schrieb Ellen Fuhr: „Immer wieder wird laut die Frage gestellt, ob es denn überhaupt heute noch angemessen und zeitgemäß sei, Bilder zu malen, Papier zu bezeichnen, traditionell mit Kohle und Graphit. Das ist eine Frage, die mich zutiefst betrifft, denn man sollte wissen, was und warum man es tut. Warum wird nicht gefragt, weshalb die Menschen noch immer Klavier spielen und Lieder singen, den Kindern Märchen erzählen und Romane schreiben, Liebesgeschichten und Tagebücher, etwas Handschriftliches festhalten wollen. … Meine Bilder sind wie Lieder, sollen direkt und ohne Umwege den Betrachter erreichen.”

Malen ist eine Art Meditation

Ellen Fuhr wurde 1958 in Berlin geboren. Nach Abitur und Ausbildung zur Biologielaborantin studierte sie von 1978 bis 1983 Malerei und Grafik bei Gerhard Kettner an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Von 1986 bis 1989 war sie Meisterschülerin an der Akademie der Künste bei Gerhard Kettner. Ellen Fuhr lebte und arbeitete bis zu ihrem Tod 2017 in Berlin und auf Hiddensee.

In einem Interview vor fünf Jahren wurde sie gefragt, ob sie sich ein Leben ohne Malen vorstellen könne. Ihre Antwort lautete: „Nein! Ich bin glücklich, dass ich malen kann. Das ist ja die Rettung.“ Die Rettung wovor, wollte die Fragestellerin wissen. Ellen Fuhr antwortete: „Es gibt ein Bild von einem meiner Lieblingsmaler, Oskar Manigk, worauf er geschrieben hat: ‚Die Kunst rettet uns vor dem Leben.‘ Das ist wahr, denn beim Malen ist man bei sich und hat mit dem Rest der Welt nichts zu tun. Das ist sehr kontemplativ. Irgendwie ist das Malen eine Art Meditation.“

Die Ausstellung „Bilder wie Lieder“ ist bis zum 1. November zu sehen. Der Heringsdorfer Kunstpavillon ist bis Ende September mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 1. Oktober sind die Öffnungszeiten mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr.

