Usedom

Im Usedom „Kaleidoskop“ ist am Freitag die Einzelausstellung der Malerin Silke Weyer aus Rankwitz eröffnet worden. Sie hat ihren Landschaftsbildern den zusammenfassenden Titel „Blick aufs Meer“ gegeben.

Das großformatigste Bild unter ihnen weiß vom Motiv her jeder sofort zuzuordnen, der den Lieper Winkel liebt. Man hat das Gefühl, als habe die Malerin beim Schaffen aus ihrem Fenster geschaut. Und trotzdem kann man auch diese Ansicht mühelos verallgemeinern. „Ihr Malstil lässt sich als lyrisch-abstrakter Impressionismus einordnen“, hat der mit ihr freundschaftlich verbundene Bildhauer Wolfgang Baumann in seiner Eröffnungsrede gesagt. „Sie vermittelt dem Betrachter ein Gefühl zwischen Sturm und Stille“, beschreibt der in Reestow lebende Redner Silke Weyers eigene künstlerische Handschrift.

Die Ausstellung ist bis Mitte Oktober mittwochs, donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr in der Usedomer Galerie zu sehen.

Von Ingrid Nadler