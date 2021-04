Die Usedomer Bernsteinbäder laden in den Jubiläumsjahren der Gemeinden Zempin und Koserow sowie anlässlich der Jubiläen im vergangenen Jahr in den Gemeinden Loddin und Ückeritz zu einem historischen Rundgang durch die vier Seebäder der Inselmitte ein. Anfang April wurden in den jeweiligen Orten historische und aktuelle Bilder im Großformat aufgehängt.