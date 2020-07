Neue Buslinie auf Usedom: Bernsteintour verbindet Ückeritz und Bansin

Ückeritz

Kurz vor drei viertel zehn biegt Andreas Kindt mit dem Bus von der B 111 nach links in die Hafenstraße nach Stagnieß ein. Noch ein paar Meter, dann hält das blau-weiße Gefährt am Haltepunkt „Kletterwald“ – der ersten Station der neuen Bernsteintour in der Gemeinde Ückeritz. Der Bus der Usedomer Bäderbahn (UBB) ist um 9.30 Uhr vom Bansiner Seepark gestartet. Nach vier weiteren Haltestellen in Bansin sowie dem Halt in Schmollensee rollt der Bus nun durch Ückeritz.

Und ersetzt so den Shuttle-Verkehr, der seit 2016 von einem privaten Unternehmen in dem Ostseebad eingeführt wurde. Im vergangenen Jahr zog sich die Firma zurück. „Auf die Ausschreibung hatte niemand reagiert. Parallel hatten wir bereits mit der UBB verhandelt“, sagt Kurdirektor Toni Schulz. Der Kooperationsvertrag ist unterzeichnet.

Anzeige

Erster Fahrgast kommt aus Thüringen

Seit Freitag können alle Inhaber der Kurkarten von Ückeritz – sowohl Gäste als auch Einheimische – den Buslinienverkehr auf der Insel Usedom sowie zwischen Wolgast und Lubmin kostenfrei nutzen. Die Bernsteintour (Linie 283 und 285) verkehrt künftig zwischen Ückeritz, Schmollensee und dem Ortskern von Bansin in der Saison täglich vom Montag bis Sonntag im Stundentakt.

Weitere OZ+ Artikel

„In Bansin können die Fahrgäste in die Kaiserbäderlinie umsteigen, in Schmollensee in Richtung Achterland. Mit dem neuen Angebot erweitern wir unser vertaktetes Linienkonzept, das auch die Verbindung zu den touristischen Zielen sichert“, sagt Andreas Elfroth, Leiter Busbetrieb bei der UBB. Er ließ sich wie der Bürgermeister und Kurdirektor die erste Fahrt nicht nehmen.

Der erste Gast auf der neuen Busverbindung zwischen Ückeritz und Bansin: Uwe Arnoldt aus dem thüringischen Oberweißbach. Quelle: Henrik Nitzsche

Auf der Runde, die 24 Minuten dauert und an der Rehaklinik endet, war Uwe Arnoldt aus dem thüringischen Oberweißbach der erste und einzige Fahrgast. Der Urlauber im Bayern-Trikot stieg am Haltepunkt Sportboothafen zu und freute sich, so gratis an den Strand fahren zu können. „Durch den Fußball habe ich hier gute Verbindungen und Freunde gefunden. Seit Jahren verbringe ich hier meinen Urlaub und habe den Bus rege genutzt. Sehr gut, dass es so ein Angebot gibt“, sagt Arnoldt. Übrigens ohne Kurkarte hätte er für die Fahrt bis zum Strand 1,90 Euro bezahlt.

Busfahren mit Kurkarte : Zwei Gemeinden auf Usedom

Damit ist Ückeritz nach der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf die zweite Kommune, die mit der Kurkarte den kostenlosen Busverkehr anbietet. Im August 2018 hatten die Kaiserbäder das Pilotprojekt gestartet, was sich inzwischen etabliert hat. „Wir können nun das ganze Jahr über Kurtaxe erheben“, sagt Toni Schulz. Bislang ist die Kurabgabe von April bis Ende Oktober fällig gewesen. Die Finanzierung erfolgt so: Pro Kurkarte zahlt die Gemeinde einen Betrag an die UBB.

Noch werden in Ückeritz Kurkarten genutzt, die über keinen QR-Code verfügen. „Ab 2021 wollen wir Kurkarten mit QR-Code einführen“, kündigt Bürgermeister Axel Kindler an. Die technische Aufrüstung betrifft auch die UBB, wie Elfroth sagt. „Bislang haben unsere Fahrer mit ihren Handys die Kurkarten eingescannt. Das wird sich demnächst ändern. Wir sind gegenwärtig dabei, in den Bussen feste Scanner zu installieren. Dann können die Fahrgäste die Karten eigenhändig scannen.“

Interesse im Inselnorden

Ob sich nach Heringsdorf und Ückeritz weitere Gemeinden der freien Fahrt im Bus mit der Kurkarte anschließen werden, will Elfroth nicht ausschließen. „Wir verhandeln mit Karlshagen und Trassenheide. Peenemünde zeigt auch Interesse“, so der Busbetriebsleiter.

Eine inselweite Lösung könnte es mit der Modellregion geben, für die sich jetzt die Insel Usedom und Wolgast beim Land beworben haben. „Eine Insel – ein Erholungsgebiet – ein Erhebungsgebiet“ lautet das Motto. Die Kurkarte könnte dann inselweit die Nutzung des ÖPNV-Netzes Bus, Bahn sowie des Mobilitätssystems Usedom-Rad für Gäste und Einwohner ermöglichen. „Entscheidend ist, dass wir das Angebot mit dem Bus auch auf die Schiene bringen“, so Schulz.

Die Bernsteintourlinie: Täglich startet der Bus um 9.30 Uhr an der Ückeritzer Rehaklinik und verkehrt stündlich (letzte Abfahrt 17.30 Uhr) bis Bansin Seebrücke. In die andere Richtung startet der Bus um 9.17 Uhr im Bansiner Seepark und verkehrt stündlich (letzte Abfahrt 17.17 Uhr) bis Ückeritz.

Haltestellen in Ückeritz: Kletterwald, Hafen Stagnieß, Gartenweg, Sportboothafen, Mühlenstraße, Schule, Strand, Bahnhof, Aufbauweg und Rehaklinik

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche