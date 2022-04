Neue Fotoschau: So schön ist Wolgast in Schwarz-Weiß

Wolgast

„Sieh das mal so … Wolgast in Schwarz-Weiß“ heißt eine Fotoausstellung, die am Sonntag, den 10. April, um 15 Uhr im Wolgaster Postel eröffnet wird. Zwei Fotokünstler aus Pommern mit Liebe zur Schwarz-Weiß-Fotografie zeigen einige ihrer besten Aufnahmen.

Gunnar Gotter ist in Wolgast geboren – seine Impressionen sind hier zum Beispiel aus den Wolgaster Kalendern bekannt. Seit vielen Jahren hält er die Veränderungen in seiner Geburtsstadt fotografisch fest. Andrzej Łazowski ist in seiner Heimatstadt Stettin gleichsam ein bekanntes Gesicht. Unzählige Bücher, Veröffentlichungen, Ausstellungen und Festivals zu Kunst und Geschichte von Orten und Menschen Pommerns gehen auf die Person des Künstlers zurück.

Für die Fotoschau im Postel und im benachbarten Volksbüro haben beide mit besonderer Zuneigung die Stadt Wolgast in ihren Fokus genommen. Aus Gotters umfangreichem Archiv wurden interessante Bildmotive ausgewählt, auf die Łazowski eine Antwort gibt, indem er spontan seine Interpretation aus der Gegenwart hinzufügt. Innerhalb nur eines Monats entstand aus einer spannenden Idee eine sehenswerte Ausstellung.

Zur Eröffnung am Sonntag erklingt Musik der Band Classic meets Pop. Dazu gibt es Kaffee und Wolgaster Bier.

Von OZ