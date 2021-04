Neue Gesichter: Darum wurden Heringsdorfs Ausschüsse neu gewählt

Heringsdorf

Heringsdorfs Ausschüsse kommen nicht zur Ruhe: Neuwahlen, Rücktritte, Zählgemeinschaft und Widerspruch. Mitten in der Legislatur stehen erneut konstituierende Sitzungen in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf an. Und wieder haben die Gemeindevertreter der Alternative für Deutschland (AfD) eine Aktie an dem Personalkarussell. Dazu kam der Rücktritt von Ratsmitglied Sebastian Antczak (CDU), der aus den Kaiserbädern nach Benz zog und somit sein Mandat verlor.

Nach Sven Kautermann (trat aus der AfD aus) hatte im Februar auch Jörg Erdmann seinen Austritt aus der AfD-Fraktion – er ist weiterhin Parteimitglied – bekanntgegeben. Somit verblieb Morris Lipkow, der allein keine AfD-Fraktion bilden kann.

Sämtliche Ausschüsse, in denen Antczak, Erdmann und Kautermann nun vertreten waren, wurden inzwischen neu gewählt. Die Anträge auf Neuwahlen kamen jedes Mal von der Fraktion HGV/UWG und bezogen sich auf alle Ausschüsse bis auf den Bauausschuss.

Saupe: „Eine umstrittene Wahl“

Neue Gesichter gibt es auch im Tourismusausschuss. „Eine umstrittene Wahl“, wie es der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Joachim Saupe (CDU), bezeichnet. Denn weder Kautermann, Erdmann noch Antczak waren in dem Ausschuss involviert. Nach der Neuwahl gab es sofort Widerspruch von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos): „Ich halte die Wahl für rechtswidrig.“ Dem schloss sich Saupe an. Auch Gemeindevertreter Lipkow – bislang Mitglied im Tourismusausschuss – wolle rechtlich dagegen vorgehen. Bei der Neuwahl ist er außen vor geblieben.

Gewählt wurden Bernd Herrgott und Anne Heilmann (berufene Bürgerin) für die CDU. Neu im Ausschuss sind Torsten Schultz und Sven Kautermann (HGV/UWG/Zählgemeinschaft). In dem Gremium bestätigt sind Karin Erdmann (berufene Bürgerin), Karin Ruddigkeit und Ute Buchholz (Kaiserbäderbündnis).

Neues Kräfteverhältnis mit Zählgemeinschaft

Zählgemeinschaft? HGV/UWG und AfD – das gab es doch schon einmal! Im Herbst 2019 verließen Kautermann, Erdmann und Lipkow die gemeinsame Fraktion mit dem Handwerker- und Gewerbeverein und gründeten die AfD-Fraktion. Damals mussten ebenfalls die Ausschüsse neu gewählt werden.

Nun die Rückkehr von Kautermann und Erdmann? Von einer Rückkehr will Christine Friedrich, Vorsitzende der Fraktion HGV/UWG, nicht sprechen. „Mit der Zählgemeinschaft haben sie aber die Möglichkeit, in den Ausschüssen mitzuarbeiten. Die wollten wir ihnen geben.“ Zum Vorwurf, der Ausschuss hätte gar nicht neu gewählt werden dürfen, hält sie dagegen: „Durch die Zählgemeinschaft haben wir ein neues Kräfteverhältnis in der Gemeindevertretung. Vom Gesetz her sind Neuwahlen nicht zwingend erforderlich, aber auch nicht verboten. Zudem waren in dem Ausschuss bei den Stellvertretern fünf berufene Bürger. Das können wir jetzt heilen“, so Christine Friedrich.

Von Verwaltungsseite heißt es: „Laut Kommunalverfassung ist die Neuwahl eines Ausschusses nur dann zulässig, wenn eine Wahlstelle frei geworden ist“, sagt Christoph Mehlberg, Leiter Zentrale Dienste. Das betreffe Antczak durch den Weggang sowie Erdmann und Kautermann durch den Fraktionsaustritt.

Zielt Neuwahl gegen Ausschussvorsitzende?

Zielt die Neuwahl auch gegen Ausschussvorsitzende Karin Erdmann? „Das spielt gar keine Rolle“, sagt Christine Friedrich. Karin Erdmann sieht das anders: „Ich finde es schon komisch, dass es Neuwahlen gibt, ohne das ein Ausschusssitz frei geworden ist. Wir sind kein beschließender, sondern ein beratender Ausschuss. Und deshalb ist es auch kein Problem, dass im Ausschuss mehr sachkundige Bürger sitzen.“ Zur Personalie Lipkow: „Er war im Ausschuss immer präsent und eine Bereicherung. Ich möchte auf ihn nicht verzichten“, sagt Karin Erdmann. Durch die Neuwahl ist neben Lipkow auch Ulf Henze (berufener Bürger) aus dem Ausschuss geflogen.

Während bei den anderen Ausschüssen nun die Konstituierungen anstehen, dürfte die Neuwahl des Tourismusausschusses in der nächsten Gemeindevertretersitzung eine Rolle spielen, wenn über den Widerspruch der Bürgermeisterin beraten wird.

Von Henrik Nitzsche