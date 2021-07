Neue Hafenanlage: Insel Ruden wieder für Gäste zugänglich 

Ruden

Die neue Hafenanlage auf der Insel Ruden ist fertig und wurde am Samstag feierlich eingeweiht: Die schwimmende Beton-Plattform, fest verankert an Stahldalben im Ostseeboden mit einer Zugangsbrücke an Land bietet Schiffen nach rund fünf Jahren wieder die Möglichkeit anzulegen. Zum Sommerbeginn heißt die Insel im Greifswalder Bodden wieder Gäste für geführte Tagestouren willkommen.

Vom Deck verfolgten die Gäste das Anlegemanöver. Quelle: Hannes Ewert

„Wir freuen uns, dass dieser besondere Teil der DBU-Naturerbefläche Peenemünde nun wieder auf naturverträgliche Weise erlebbar wird“, erklärte Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Für private Bootsanleger und Inseltouren im Alleingang ist die Insel jedoch weiterhin nicht betretbar.

Insel ist dem Naturschutz gewidmet

Der rund 24 Hektar große Ruden ist gänzlich dem Naturschutz gewidmet. Unter anderem damit Fahrgastschiffe die abgelegene Insel vor Usedom wieder ansteuern können, hat die gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das DBU Naturerbe, den Bau eines neuen Schwimmponton-Anlegers mit knapp 325.000 Euro finanziert. Die alte Anlage war so marode, dass sie gesperrt werden musste.

